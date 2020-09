RTX 3080 veroorzaakt problemen voor sommige gebruikers

De Nvidia RTX 3080 kent een wankele start. De GPU is niet alleen overal uitverkocht, maar mensen die het wel gelukt is om de kaart te bemachtigen klagen over crashes tijdens het gamen.

Nvidia’s Founders Edition zou geen last moeten hebben van dit probleem, meldt ComputerBase. Volgens hen doet het probleem zich alleen voor bij aangepaste varianten van de RTX 3080. Hieronder vallen de Zotac GeForce RTX 3080 Trinity, de EVGA RTX 3080 XC en de MSI GeForce RTX 3080 Ventus 3X OC. En dat terwijl zij allemaal zijn overgeklokt door hun respectievelijke fabrikanten.

Lees hier onze review van de Nvidia RTX 3080

Bekijk hier onze selectie van beste grafische kaarten van 2020

Volgens verschillende forumposts en social mediaberichten crashen de videokaarten terug naar de desktop (CTD), wat betekent dat de game vastloopt of crasht en vervolgens terugkeert naar het bureaublad. Sommige gebruikers spreken ook over een zwart scherm, wat vaker gebeurt bij een CTD.

Wat de crashes veroorzaakt is voor nu nog een raadsel, hoewel velen suggereren dat de problemen ontstaan wanneer de grafische kaart een kloksnelheid van meer dan 2.0GHz overschrijdt.

Er is op dit moment nog geen fix bekend, hoewel sommigen aanraden om de kloksnelheid handmatig aan te passen tot 100MHz en de hardware versnellende GPU-planning in Windows 10 uit te schakelen, al gaat het hier om een tijdelijke oplossing.

Anderen raden weer aan om de kaart te ondervolten, zodat de spanning waarop de GPU draait wordt verlaagd. Echter is dit alleen mogelijk via MSI Afterburner 4.6.3. BETA 2.

Nvidia en zijn partners hebben nog geen officiële reactie gegeven over de problemen. Het is nog de vraag of de Nvidia RTX 3090 en RTX 3070 ook last zullen hebben van de crashes.