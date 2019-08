Nieuwe renders OnePlus 7T tonen cirkelvormige camera achteraan

De geruchten en lekken over de OnePlus 7T komen aan de lopende band binnen. De laatste beelden die verschenen zijn, zijn enkele nauwkeurige renders die alles samenvatten wat we tot nu toe denken te weten.

De beelden zijn gemaakt door het bekende @OnLeaks en daarna gedeeld op Pricebaba en er is eveneens een bijbehorende video. Daarop zien we een waterdruppelnotch vooraan en een cirkelvormige, driedubbele lens op de achterkant.

Die camera's achteraan bevestigen een vorig lek van enkele dagen geleden, dus de kans is groot dat de OnePlus 7T er daadwerkelijk zo zal uitzien.

OnePlus kiest gewoonlijk jaarlijks voor één grote designupdate bij de lancering van zijn nieuwste vlaggenschepen, terwijl het T-model een variatie is op die updates. Dit jaar komt daar dus mogelijk verandering in, aangezien we in december reeds een gelekte foto zagen met hetzelfde design.

Afbeelding 1 van 4 (Image credit: @OnLeaks / Pricebaba) Afbeelding 2 van 4 (Image credit: @OnLeaks / Pricebaba) Afbeelding 3 van 4 (Image credit: @OnLeaks / Pricebaba) Afbeelding 4 van 4 (Image credit: @OnLeaks / Pricebaba)

Naast de camera's verwachten we een 6,5-inch display van de OnePlus 7T, evenals de Snapdragon 855 Plus chipset, tot 8GB RAM-geheugen en 256GB interne opslag, hoewel dit alles nog niet officieel bekend is voorlopig.

Wat betreft de release date van de OnePlus 7T vermoeden we dat de smartphone in september al in India beschikbaar kan zijn, terwijl de rest van de wereld moet wachten tot oktober. OnePlus zelf heeft momenteel nog niets medegedeeld.

We waren onder de indruk van de OnePlus 7 en OnePlus 7 Pro bij hun lancering in mei. Het ziet ernaar uit dat OnePlus niet stilgezeten heeft, aangezien de OnePlus 7T ook een grote update krijgt.

September komt steeds dichterbij, dus het duurt vermoedelijk niet lang meer voor we een officiële update van OnePlus zelf krijgen. Intussen hebben we alvast genoeg gelekte info om verder te speculeren.