Apple Watch 5 mogelijk onthuld door gelekte foto

Vermoedelijk zien we naast de nieuwe iPhone 11 in september ook een nieuwe generatie van de Apple Watch verschijnen. Een gelekte foto heeft ons zonet mogelijk een eerste blik op de Apple Watch 5 gegeven.

De foto staat momenteel op een privé Instagram-account en werd gedeeld door SlashLeaks. Op de foto zien we een close-up van het scherm van een Apple Watch, inclusief informatie over de software en het model. En die info doet ons vermoeden dat het om de nieuwe Apple Watch 5 gaat.

Op de wijzerplaat zien we niet alleen WatchOS 6, wat op dit moment nog niet vrijgegeven is, maar ook het serienummer A2157. Dat nummer is niet verbonden aan een huidig model van de Apple Watch.

#Apple - #AppleWatch5 - Apple Watch A2157 picture https://t.co/Mkm9bCjY1f pic.twitter.com/cRudquyeAeAugust 22, 2019

MacRumors merkte wel op dat het serienummer recent is doorgegeven aan de Euraziatische Economische Commissie. Aangezien het daar is doorgegeven, gaat het zonder twijfel over een bestaand model dat binnenkort op de markt verschijnt. Dit vergroot de kans dat de echte Apple Watch 5 op de foto te zien is.

Déja vu?

De foto kan daarentegen ook eenvoudig bewerkt zijn. Zelfs als hij echt is, weten we nog steeds niet heel veel. We kunnen wel zeggen dat het design sterk lijkt op dat van de Apple Watch 4.

Dat is niet heel verrassend, aangezien er redelijk wat gesleuteld was aan het design van de Apple Watch 4 ten opzichte van zijn voorganger. We hadden überhaupt niet verwacht dat er grote designwijzigingen zouden zijn dit jaar.

Geruchten geven wel aan dat er kans is op nieuwe keramische en titanium behuizingen. Buiten dat nieuwe materiaal lijkt het vooral om een software-update te gaan en andere minder zichtbare functies, zoals een microLED-display.

Over een maand zouden we zeker moeten weten of dit daadwerkelijk de nieuwe Apple Watch 5 is, aangezien we op 10 september (hoogstwaarschijnlijk) kennis mogen maken met de nieuwe iPhone 11 serie.

