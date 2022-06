Releasedatum van Resident Evil 4-remake onthuld

Sony heeft de State of Play van vannacht opgestart met een onthulling waar vele horrorfans van smullen: een releasedatum voor de remake van Resident Evil 4.

Capcom heeft een geheel nieuw publiek naar de klassieke horrorfranchise weten te trekken met de Resident Evil 2 Remake (opens in new tab) en Resident Evil 3 Remake (opens in new tab). We wisten al dat het team hard werkt aan een remake van Resident Evil 4, de game die voor veel fans het hoogtepunt van de franchise is. Niet alleen liet Capcom de game in actie zien in een nieuwe trailer, er werd ook direct een releasedatum bekendgemaakt.

Helaas kunnen we de Resident Evil 4 remake dit jaar nog niet spelen. Het lange wachten gaat nog even door, maar ongetwijfeld is de remake het wachten waard. Het Spaanse dorpje in het hart van Resident Evil 4 ziet er zeer gedetailleerd uit met gotische invloeden, net zoals het Oost-Europese plaatsje in Resident Evil Village.

Check de trailer hieronder:

Maar hoe zit het met de releasedatum? De Resident Evil 4-remake verschijnt op 24 maart 2023. Dat is minder dan een jaar wachten, maar er zijn nog te veel donkere nachten tussen nu en 24 maart waarin we met gerust gevoel naar bed gaan als het aan ons ligt. Kom maar op met die horror!