Rechtszaak kan verkoop MacBooks en Nvidia grafische kaarten halt toeroepen in VS

Het lijkt erop dat Nvidia gevangen zit in het midden van juridische procedures omdat het bedrijf gebruik maakt van TSMC-technologie. AMD heeft dan weer geen problemen, ondanks het feit dat ook zij deze technologie gebruiken.

Wat is er hier dan precies aan de hand? Zoals Reuters rapporteert, heeft GlobalFoundries een andere chipproductiegigant aangeklaagd, namelijk TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company). GlobalFoundries beweert immers dat deze laatste inbreuk heeft gedaan op patenten en de technologie van het bedrijf op onwettige wijze heeft gebruikt voor een bedrag van "tientallen miljarden dollars" aan verkopen.

GlobalFoundries is daarom niet alleen op zoek naar een grote vergoeding voor die schade, maar probeert ook de import te blokkeren van TSMC-gebaseerde technologie in de VS en Duitsland (de landen waar de rechtszaken worden aangespannen).

Dat betekent natuurlijk dat dit gevolgen heeft voor bedrijven die door TSMC geproduceerde chips in hun producten gebruiken, zoals Apple, Broadcom, Mediatek, Qualcomm en Nvidia - maar dus niet AMD.

Een deel van het doel van deze rechtszaken lijkt dus bedoeld om Nvidia ervan te weerhouden zijn videokaarten in de VS en Duitsland te verkopen, aangezien de nieuwe producten van het bedrijf gebruik maken van het 12nm-procedé van TSMC.

Het vreemde is echter dat AMD ook TSMC gebruikt, in het bijzonder het 7nm-procedé en dat voor hun nieuwste Navi grafische kaarten (en Zen 2 processoren), maar AMD wordt niet genoemd in de rechtszaken.

Het lijkt er dus op dat Nvidia het doelwit is en AMD vrijuit gaat.

Verleden en toekomst

Hoe komt dit? Zoals PC GamesN opmerkt, kan dit komen door de lange relatie tussen AMD en GlobalFoundries. Deze laatste was immers ooit de productieafdeling van de eerste (voordat het in 2009 werd afgesplitst in een apart bedrijf).

Maar misschien nog belangrijker, is dat AMD nog steeds een grote klant is van GlobalFoundries, want terwijl TSMC de 7nm-chiplets produceert, produceert GlobalFoundries de I/O-die. In de toekomst zal AMD dus heel waarschijnlijk een belangrijke klant blijven - en het is dus geen bedrijf waar GlobalFoundries ruzie met wil.

Patrick Moorhead, analist bij Moor Insights, vertelde FT.com: "Nu GlobalFoundries zich meer richt op 'Internet of Things', lijkt het erop dat het bedrijf achter bedrijven aangaat die waarschijnlijk geen klanten meer zullen zijn in de toekomst en waarvan wordt aangenomen dat ze inbreuk maken op de patenten van GlobalFoundries.

Moorhead merkt verder op dat GlobalFoundries waarschijnlijk al geprobeerd heeft om achter de schermen royalty's te verkrijgen, maar daar niet in geslaagd is en nu dus zijn toevlucht neemt tot gerechtelijke stappen. "De uiteindelijke OEM's [zoals Nvidia] zijn niet het hoofddoelwit, maar worden gebruikt om TSMC onder druk te zetten."

Het bedrijf wil de ban dus vooral gebruiken om TSMC onder druk te zetten en het lijkt onwaarschijnlijk dat Nvidia's GeForce-kaarten in de VS effectief verboden zullen worden - hoewel dat natuurlijk nog steeds een theoretische mogelijkheid is. Maar, zelfs als dit het resultaat zou zijn, dan zal Nvidia waarschijnlijk een royaltydeal opzetten met GlobalFoundries.

Hetzelfde geldt voor de andere technologiebedrijven die worden genoemd, waaronder Apple, maar ook ASUS, Google en Lenovo.

TSMC reageerde alvast heftig op de rechtszaken en liet weten teleurgesteld te zijn dat GlobalFoundries inzet op nutteloze rechtszaken in plaats van het gevecht op de technologiemarkt te voeren.

Eén ding is zeker: het zal interessant zijn om te zien hoe dit verhaal zich ontwikkelt.