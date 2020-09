PS5 pre-orders gaan mogelijk deze week van start, volgens tweet van UK-verkoper

Nadat gisteren mogelijke releasedata en -prijzen van de Xbox Series X en Series S waren gelekt, die gedeeltelijk werden bevestigd door Microsoft, draait de geruchtenmolen weer op volle toeren. Sony zou mogelijks ook op het punt staan om de prijzen en beschikbaarheid van de verwachte PS5-console te onthullen. De laatste informatie hieromtrent zou komen van een reeds verwijderde tweet van Game, een grote detailhandel uit het Verenigd Koninkrijk.

Vooraleer je jouw portefeuille bovenhaalt uit anticipatie moeten we toch melden dat er een reden is om toch een beetje sceptisch te zijn over dit nieuws.

De tweet, die afkomstig was van het Twitteraccount van het Game-filiaal in Guildford en gericht tot zij die wachten op de pre-orders, zei dat "PS5 een aankondiging ging maken morgen, dus de boel kan deze week van start gaan."

Ook al was de tweet vrij snel verwijderd, toch sloegen de mensen van TheSixthAxis erin om een schermopname te maken vooraleer hij weg was, zoals je hieronder kan zien.

(Image credit: TheSixthAxis)

Toegegeven, het is moeilijk te zeggen of Game hier werkte met informatie van binnenuit, of dat ze uitgingen van een ander lek van gisteren, eentje dat officieel is ontkracht door Sony.

Als antwoord op het laatstgenoemde lek, dat zijn oorsprong vond op 4Chan vooraleer het op Reddit verscheen, bevestigde Sony dat er wel plannen zijn om deze week een PlayStation VR showcase te geven, maar dat er verder "geen PS5-gerelateerd nieuws zal zijn."

Of dat klopt zal enkel de tijd uitmaken. Met nog enkele maanden te gaan tot de verwachte lancering van de PS5 zal Sony toch op een bepaald moment met meer informatie rond de prijzen en beschikbaarheid naar buiten moeten komen.