PS Plus-klassiekers komen met klein nadeel

De aankomende ondersteuning van Sony voor retro-klassiekers op de PS4 en PS5 lijkt alvast veelbelovend. Deze lanceren samen met de PS Plus-uitbreiding, en de vernieuwde dienst is nu live gegaan in beperkte Aziatische regio's. Helaas brengt dit ook wel wat slecht nieuws met zich mee: de first-party reeks van Sony zelf lijkt gebruik te maken van de 50Hz PAL-versies.

De kans is groot dat je je afvraagt wat dat inhoudt, en waarom het een probleem is. Historisch gezien zijn de Europese/Australische PAL-edities inferieur ten opzichte van de Noord-Amerikaanse en Japanse NTSC-edities, en met reden. NTSC-versies lopen op 60Hz en zorgen daarmee voor een vlottere speelervaring. De framerate werd immers van 25 beelden per seconde opgetrokken naar 30.

Dit werd opgemerkt door Twitter-gebruiker The Marmolade (opens in new tab). Hij kaartte het probleem aan met een vergelijkende video van Ape Escape, waarin te zien is hoe de nieuwe uitgave zich verhoudt ten opzichte van de originele NTSC-versie.

Looks like PS1 classics are using 50hz PAL versions instead of NTSC. NTSC PS1 feels much smoother than emulated version. 😑😑😑 pic.twitter.com/5q3kRn353hMay 23, 2022 See more

Het ziet er echter wel niet naar uit dat elke PS1-game de PAL-versies gebruikt in plaats van de NTSC-versies. Zoals werd opgemerkt door VGC (opens in new tab) gebruikt elke first-party game van Sony - Everybody's Golf, Wild Arms, Jumping Flash, Syphon Filter en Kurushi - de PAL-versie, zelfs in NTSC-regio's. Bij derdepartij-games verschilt het.

Tot nu komen derdepartij-uitgaves zoals Oddworld: Abe's Oddysee, Tekken 2 en Mr. Driller met de 60Hz NTSC-versies. Voor Worms World Party en Worms Armageddon zou het naar verluidt weer om de PAL-edities gaan.

Het is nog niet bekend waarom Sony voor deze aanpak kiest, al kan de ondersteuning voor meerdere talen op de PAL-versies wel een verklaring zijn. Sony heeft ervoor gekozen om geen NTSC-versies in NTSC-regio's vrij te geven voor een meer globale aanpak, maar derde partijen zouden zelf kunnen kiezen.

(Image credit: Bandai Namco)

Een klassieke fout

Helaas is het niet de eerste keer dat Sony dit doet met een release van retro-games. In 2018 lanceerde het bedrijf de fel bekritiseerde PlayStation Classic, een console vergelijkbaar met de NES Classic Edition en Super NES Classic Edition-mini consoles.

Dit kwam met 20 games, waaronder bekende titels als Final Fantasy 7, Metal Gear Solid en Revelations: Persona, maar er zat ook hier een addertje onder het gras op vlak van prestaties. PlayStation Classic gebruikte de inferieure 50Hz PAL ROM's in plaats van de betere 60Hz NTSC ROM's, en dat viel niet in goede aarde. Je zou vermoeden dat Sony hier iets van had geleerd.

Hoe dan ook, echt enorm slecht nieuws is het niet. Er zijn nog steeds mooie quality-of-life-verbeteringen bij deze re-releases, waaronder hogere frame rates en betere resoluties. Als we van de Aziatische prijzen mogen uitgaan, verwacht dan tussen de 5 en 10 euro te moeten betalen.