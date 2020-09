Oppo Reno 4 Series 5G livestream: zo volg je de lancering

Donderdag 1 september is het eindelijk zover: Oppo houdt dan een livestream waar het haar nieuwe toptoestellen presenteert uit de Oppo Reno 4 Series 5G.

Wat we precies mogen verwachten van de nieuwe smartphoneserie is nog niet helemaal duidelijk. Om 10:30 Nederlandse tijd start de Chinese fabrikant met de presentatie van haar nieuwe toestelserie, en ook jij kunt deze gebeurtenis vanuit je luie stoel meemaken.

Hieronder vertellen we meer over hoe jij de livestream van de Oppo Reno 4-serie kunt volgen.

Oppo Reno 4 Series 5G livestream

Zoals gezegd begint het Oppo Reno 4 evenement op 1 oktober om 10:30. De livestream wordt uitgezonden via YouTube en is voor iedereen toegankelijk. Hieronder hebben we de video waar de livestream plaatsvindt al voor je geselecteerd.

Kijken we op de website van Oppo zelf, dan zien we al enkele specificaties die we mogen verwachten van de smartphones. Er wordt onder meer gesproken over een 90Hz display, iets wat we kennen van bijvoorbeeld de Oppo Find X2 Neo. Er is sprake van een 3D gebogen scherm, wat het geheel een premium uiterlijk geeft.

Daarnaast is het gehele design van de Reno 4-serie slank en licht; de dikte bedraagt 7,6 millimeter en kent een gewicht van slechts 172 gram. In tegenstelling tot menig ander high-end toestel past de nieuwe Reno waarschijnlijk dus wel moeiteloos in je broekzak.

Verder geeft de officiële naam van de livestream al aan dat 5G-ondersteuning inbegrepen is. Zo ben je optimaal voorbereid op het nieuwe mobiele netwerk waar op dit moment hard aan gewerkt wordt in de Benelux.