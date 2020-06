OnePlus Z benchmark 'gespot', lancering aanstaande?

(Image credit: One Plus)

OnePlus kwam een tijd geleden met de OnePlus 8-serie op de proppen. Deze toestellen zijn qua prijs een stuk duurder dan alle voorgaande telefoons van de Chinese fabrikant, maar daar krijg je dan ook wel veel premium features voor terug. De OnePlus Z moet echter het bewijs worden dat men ook nog in staat is om goedkopere toppers te maken.

Het nieuwe toestel, met de productnaam OnePlus AC2003, zien we nu dan ook op Geekbench. Op deze site vinden we onder meer de specificaties terug van het apparaat.

In de benchmark zien we dat er een octa-core Snapdragon chipset aanwezig is met een kloksnelheid van 1,8GHz, 12GB RAM en uit de doos draait op Android 10. De single-core score bedraagt 612 en de multi-core score 1955.

Bij MySmartPrice wordt er gemeld dat de octa-core chipset in feite niets minder is dan de Snapdragon 765G. Er is naar verluidt een 5G modem (X52) inbegrepen, waardoor de OnePlus Z behoorlijk toekomstbestendig is te noemen. De benchmark score is vergelijkbaar met die van de Oppo Reno 4, die ook over een Snapdragon 765G chip beschikt.

Aangezien deze OnePlus-telefoon 12GB RAM in huis heeft, zou het zomaar eens de duurdere van alle uitvoeringen kunnen zijn; we verwachten dat het instapmodel rond de 8GB RAM heeft, net als bij de meeste andere OnePlus-smartphones.

In een eerder bericht meldden we al dat OnePlus CEO Pete Lau sprak over de behoefte om nieuwe leden toe te voegen aan de OnePlus familie. Gezien deze benchmark is het niet vreemd om op korte termijn de nieuwe smartphone te mogen verwachten.

Diverse berichtgevingen wijzen op een lancering in juli. Aangezien we momenteel niet meer informatie hierover hebben, is het vooralsnog een kwestie van afwachten.

Via: NDTV