OnePlus schakelt kleurenfilter camera uit wegens privacyredenen

In een verre van verrassende wending zal OnePlus deze week via een update de kleurenfiltercamera op de 8 Pro uitschakelen, waarmee de privacyproblemen die gebruikers hebben gemeld nu ook worden aangepakt.

De OnePlus 8 Pro heeft vier camera's aan de achterzijde, met drie objectieven met verschillende brandpuntsafstanden en een vierde kleurenfilter camera. Dit is de eerste keer dat een dergelijke sensor op een smartphone te spotten is. Het is bedoeld om van gewone scènes "surrealistische landschappen" te maken. In tegenstelling tot gewone camera's en het menselijk oog kan deze sensor infrarood licht zien om beelden met een kekke uitstraling te creëren. Gebruikers merkten echter al snel een alternatief kenmerk van deze camera op.

In bepaalde scenario's kan de kleurenfilter camera door zwarte kunststoffen heen kijken als deze dun genoeg zijn. Het begon als een cool experiment waarbij gebruikers de binnenkant van sommige elektronica konden zien, maar al snel bleek dat ze ook door stoffen heen konden kijken. Ook kleding lijkt hierbij lang niet altijd ondoorzichtig te zijn.

One of the best examples 🤯#OnePlus8Pro Color Filter Camera can see through some plastic pic.twitter.com/UkaxdyV6yPMay 13, 2020

OnePlus 8 Pro kleurenfilter cameraprobleem

Uiteraard heeft OnePlus lucht gekregen van dit probleem. De Chinese fabrikant plaatste op Weibo hoe dit zal worden opgelost. Verder verontschuldigde OnePlus zich aan de gebruikers en zei dat privacy prioriteit heeft. "Om de impact op de privacy van de gebruiker onder mogelijke extreme omstandigheden te elimineren en ieders bezorgdheid weg te nemen, hebben we besloten om de filterfunctie tijdelijk uit te schakelen door middel van software-upgrades". Deze update wordt binnen een week naar de gebruikers uitgerold.

OnePlus geeft echter ook aan dat gebruikers van de speciale 'photocrom' modus hebben genoten en de stekker er niet volledig uit willen trekken. Het zal nieuwe "technische oplossingen" toepassen en een manier vinden om deze functie in de toekomst opnieuw beschikbaar te kunnen stellen, maar dan op een veilige manier.

Het is nu nog onduidelijk hoe OnePlus de werking van de kleurenfiltercamera kan veranderen, omdat het een hardware-kenmerk kan zijn dat mogelijk niet via software kan worden gerepareerd. We zullen wachten op verdere ontwikkelingen op dit gebied. Opgemerkt moet worden dat de aankondiging alleen in China is gedaan voor gebruikers van Hydrogen OS. Details voor gebruikers in Europa en andere delen van de wereld moeten nog gedeeld worden.