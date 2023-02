OnePlus onthult OnePlus 11 5G en Buds 2 Pro

OnePlus onthult zijn nieuwe flagship smartphone, de OnePlus 11, en de tweede generatie oortjes met de OnePlus Buds Pro 2.



Naast een nieuwe smartphone en oortjes heeft OnePlus ook een mechanisch toetsenbord (ja, echt) en een de OnePlus Pad tablet onthuld.

OnePlus 11 5G

De OnePlus 11 5G is het nieuwe flagship van het smartphonemerk. De verwachting was dat deze smartphone erg snel zou zijn en als we naar de specs kijken, klopt die verwachting. De telefoon wordt aangedreven door de krachtige Snapdragon 8 Gen 2 waardoor hij qua kracht niet onderdoet voor de nieuwe Samsung Galaxy S23-serie. Dit is de snelste chip die dit moment op de markt beschikbaar is.



Om de nieuwe chip te ondersteunen komt de smartphone met maximaal 16GB LPDDR5X RAM. Daarnaast beschikt het over een 5.000mAh-batterij en volgens OnePlus heb je dankzij het 100W snelladen de smartphone binnen slechts 25 minuten volledig opgeladen.



De OnePlus 11 5G heeft een 6,7 inch 2K AMOLED-display met LTPO 3.0, een speciale technologie van OnePlus waarmee het bedrijf energie bespaart en de refresh rate aanpast aan het gebruik. De telefoon beschikt ook over 'Dual Reality'-speakers met ondersteuning voor Dolby Atmos.

(Image credit: Future / Philip Berne)

De OnePlus 11 heeft drie camera's aan de achterzijde: een 50MP f/1.8 IMX890 hoofdsensor met optische beeldstabilisatie (OIS), een 48MP f/2.2 IMX581 groothoekcamera en een 32MP f/2.0 IMX709 portretlens met 2x optische zoom, die volgens het bedrijf portretten van DSLR-kwaliteit mogelijk maakt.



De OnePlus 11 5G is op 16 februari vanaf 10:00 uur te koop en momenteel beschikbaar als pre-order. Voor de versie met 8GB RAM en 128GB opslag betaal je 829 euro en als je zowel de RAM en opslag verdubbelt, betaal je 899 euro. Je kan kiezen uit de kleuren 'titan black' en 'eternal green'.

(Image credit: OnePlus)

OnePlus Buds Pro 2

De nieuwe OnePlus Buds Pro 2 is het vervolg op de uitstekende OnePlus Buds Pro van vorig jaar. Volgens OnePlus tillen deze oortjes de audiokwaliteit naar een nieuw niveau.



Zo beschikken deze oortjes over ruimtelijke audio voor Android-gebruikers. Hiermee krijg je een surround-sound-ervaring zoals je die gewend bent van de bioscoop. De OnePlus Buds Pro 2 zijn dan ook een van de eerste oortjes die gebruik maken van de nieuwe functie die speciaal is ontwikkeld voor Android 13.



De oortjes beschikken over 'Smart Adaptive Noise Cancellation' waardoor omgevingsgeluid tot 48 decibel wordt gefilterd, maar met de transparantiemodus aan kunnen gebruikers gewoon gesprekken voeren zonder de oordopjes uit te doen. Een bekende feature bij andere premium oordopjes.



De OnePlus Buds Pro 2 gaan volgens OnePlus maar liefst 39 uur mee op één oplaadbeurt en kunnen via de case meerdere malen opgeladen worden. Een leuke toevoeging: de Master Equalizer is getuned door de iconische componist Hans Zimmer, bekend van kaskrakers zoals The Lion King en Inception. Hoeveel dit daadwerkelijk toevoegt, moeten we nog horen.