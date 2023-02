OnePlus presenteert nieuwe OnePlus Pad en mechanisch toetsenbord

OnePlus heeft het gehad om alleen maar smartphones te produceren en dat merken we. Nu hebben we ook een eigen OnePlus Pad tablet die de strijd moet aangaan met andere premium tablets van bekende merken in de industrie.



Om het nog gekker te maken heeft OnePlus samen met de community een eigen mechanisch toetsenbord ontwikkeld. Dit keyboard, in samenwerking met het bekende Keychron, is volledig personaliseerbaar.

OnePlus Pad

De nieuwe premium tablet van OnePlus lijkt geen opvulling van het assortiment te zijn, maar uit de specs kunnen we achterhalen dat het best een mooi apparaat is.



De OnePlus Pad heeft een 11,61 inch scherm met een hoge refreh rate tot 144Hz en een unieke beeldverhouding van 7:5. Volgens OnePlus zorgt dit scherm ervoor dat je meer tekst kan zien als je de tablet gebruikt als e-book of dat je een betere game-ervaring krijgt. Opvallend is dat we niets kunnen lezen over het type display, maar wellicht komt dat nog.



De tablet wordt aangedreven door de Dimensity 9000-chip en wordt geleverd met maximaal 12GB RAM. Daarnaast beschikt de OnePlus Pad over een 9.510mAh batterij die volgens het bedrijf ontworpen is om meer dan 14,5 uur aan video's te kijken en dat het 1 maand lang stand-by kan zijn. Via de 67W snelladen zou de tablet binnen 80 minuten volledig opgeladen moeten zijn.

De OnePlus Pad zal beschikbaar zijn in de kleur 'Halo Green' en wordt geleverd samen met de OnePlus Stylo en het OnePlus Magnetic Keyboard. Hoeveel de tablet gaat kosten en waar je hem kan kopen, is nog niet bekendgemaakt.



OnePlus Featuring 81 Pro Toetsenbord

Niemand die dit verwacht had, maar hij is er toch. De OnePlus Featuring 81 Pro Toetsenbord, een mechanische toetsenbord dat volgens OnePlus samen met de OnePlus community is ontwikkeld. OnePlus heeft daarnaast samengewerkt met het toetsenbordmerk Keychron bij de ontwikkeling.



Het toetsenbord heeft een aluminium lichtgewicht behuizing en nieuwe Marble-mallow keycaps. Het nieuwe mechanische keyboard is compatibel met MacOS, Windows en Linux.

Meer informatie over het OnePlus Featuring 81 Pro Toetsenbord, inclusief verkrijgbaarheid en prijs, wordt de komende weken pas bekendgemaakt.