OnePlus Pad: nieuwe afbeelding gelekt

We wisten inmiddels al dat de OnePlus Pad er aankomt en het is nu dan ook al bijna zover. Morgen wordt het apparaat officieel onthuld. We krijgen echter vanwege een nieuwe gelekte afbeelding alvast een beter beeld van hoe dit nieuwe Android-tablet eruitziet. De nieuwe afbeelding laat iets duidelijker zien wat het ontwerp is dan de officiële afbeelding die we al van OnePlus zelf hebben gekregen.

De afbeelding komt van de veelal betrouwbare Evan Blass (opens in new tab) (via GSMArena (opens in new tab)) en laat vrijwel de hele achterkant van het nieuwe apparaat zien, samen met ook een groot gedeelte van de voorkant. We zien duidelijk het OnePlus-logo en een redelijk groot camerasysteem dat uitsteekt op de achterkant. Ook zien we de 'Halo Green'-kleur hier iets beter belicht.

Het is ook duidelijk te zien dat deze gelekte afbeelding overeenkomt met de eerste officiële afbeelding die OnePlus als eerste exclusief met TechRadar deelde. Dit tweede beeld van het apparaat geeft ons echter een betere kijk op het algehele ontwerp vanuit een beter hoek en met betere belichting.

(Image credit: Evan Blass)

Wat weten we al?

Er is natuurlijk nog veel informatie over de OnePlus Pad die we niet weten, waaronder hoeveel de tablet gaat kosten en wat er precies in komt te zitten qua specificaties (al zijn er wel wat geruchten geweest over de specs, maar nog niets officieels).

OnePlus heeft wel bevestigd dat de behuizing van de tablet gemaakt zal zijn van een aluminiumlegering en dat er gebruikt wordt gemaakt van een gebogen frame voor extra comfort bij het vasthouden. We geloven dan ook wel dat dit apparaat een goede bouwkwaliteit zal hebben. Verder weten we dus ook dat hij in de Halo Green-kleur beschikbaar wordt gemaakt, maar we weten niet of dat de enige kleuroptie is.

Alles zal in ieder geval onthuld worden op 7 februari tijdens het OnePlus-lanceringsevenement en we zullen je natuurlijk op de hoogte houden van alle aankondigingen die OnePlus zal doen. Op deze datum wordt namelijk ook OnePlus' nieuwe flagship, de OnePlus 11-smartphone, wereldwijd gelanceerd (na een eerdere lancering in China).

Conclusie: meer concurrentie voor Android-tablets

Het is soms lastig bij te houden hoeveel verschillende Apple iPad-modellen er inmiddels beschikbaar zijn, maar voor Android-tablets is het veel gemakkelijker, want er zijn niet heel veel sterke opties uitgekomen in de afgelopen jaren, met uitzondering van de Samsung Galaxy Tab S8.

Een van de redenen voor dit gebrek aan Android-tablets is het feit dat veel Android-apps niet bepaald geoptimaliseerd zijn voor grotere schermen. Aangezien er dus ook niet veel van deze tablets zijn, worden app-ontwikkelaars ook niet echt gemotiveerd om hier verandering in te brengen voor de relatief kleine hoeveelheid gebruikers van deze apparaten. Het is dus een beetje een vicieuze cirkel.

Er zijn in het verleden toch wel wat succesvolle Android-tablets geweest, zoals de enorm populaire Google Nexus 7 van vele jaren geleden en de goedkope Amazon Fire-tablets (die helaas officieel niet in Nederland en België worden uitgebracht), waaronder de recente Amazon Fire HD 8. Android-tablets zijn soms dus een prima keuze, als ze tenminste voor de juiste prijs worden aangeboden.

We hopen dat Android-tablets weer een nieuwe kans krijgen om te laten zien wat ze kunnen nu deze OnePlus Pad en de Pixel Tablet van Google onderweg zijn. Als ze iets beter geoptimaliseerd worden, dan is er geen reden waarom ze geen goed iPad-alternatief kunnen worden voor productiviteit en het bekijken van films, series en andere content.