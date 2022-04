OnePlus onthult mogelijk nieuwe smartphones op 28 april

We horen al een tijdje dat OnePlus meerdere smartphones in ontwikkeling heeft. Het lijkt erop dat we met een aantal hiervan kennis gaan maken, aangezien het bedrijf een release-evenement houdt op 28 april.

Het is nog niet duidelijk wat er precies onthuld gaat worden bij het evenement. Een tweet (opens in new tab) van OnePlus geeft ons een hint door ernaar te verwijzen als ‘een reeks aan OnePlus-apparaten’, samen met een afbeelding van wat lijkt op twee smartphones en een set draadloze oortjes.

Daarnaast zien we de tekst ‘More Power To You’ terug in de teaser. Mogelijk verwijst dit naar de laadsnelheid van de smartphones, aangezien er geruchten rondgaan over een OnePlus-smartphone met 150W snelladen. Het zou echter ook over de chipset of RAM kunnen gaan.

More OnePlus, #MorePowerToYouGet your hands on the power of getting more from life with an array of OnePlus devices. Launching on April 28. Stay tuned!Know more: https://t.co/BYkzGwN1I8 pic.twitter.com/lhuSgww3ZaApril 11, 2022 See more

De toestellen in de afbeelding zijn voorzien van grote camerablokken, al zegt dit niet veel. Deze zie je vaker op OnePlus-smartphones. Daarnaast zijn de afbeeldingen wellicht geen accurate weergave van de daadwerkelijke apparaten.

We weten nog niet wat OnePlus gaat onthullen. De OnePlus Nord CE 2 Lite, OnePlus 10R (opens in new tab) en de OnePlus Nord 2T (opens in new tab) liggen allemaal in de lijn der verwachting. Van deze toestellen zit de OnePlus 10R het dichtstbij een vlaggenschip, terwijl de Nord CE 2 Lite het meest betaalbaar zal zijn.

Max Jambor (opens in new tab), een leaker met een goede reputatie, verwacht dat we gaan kennismaken met de OnePlus 10R en de Nord CE 2 Lite. De oortjes zijn waarschijnlijk de OnePlus Nord Buds, volgens Jambor zijn deze al een keer gespot op de Indiase website door Mukul Sharma (opens in new tab).

Het is wel belangrijk om te vermelden dat het hier om de website van OnePlus India gaat, dus het is vooralsnog niet duidelijk of de oortjes ook buiten dat land op de markt komen.

Analyse: wat te verwachten van de OnePlus 10R en de Nord CE 2 Lite

We hebben al vastgesteld dat de OnePlus 10R en de Nord CE 2 Lite waarschijnlijk worden onthuld bij het evenement, maar wat mag je van de toestellen verwachten?

Leaks suggereren dat de 10R is uitgerust met een MediaTek Dimensity 9000-chipset, 6,55 inch AMOLED display met 120Hz beeldverversing, 5.000mAh batterij met 80W snelladen, 64MP hoofdcamera, 16MP groothoeklens, en nog een extra 5MP en 2MP camera.

De Nord CE 2 Lite is naar verwachting voorzien van een 6,59 inch Full HD-scherm, Snapdragon 695-chipset, 6GB of 8GB aan RAM, 128GB of 256GB aan opslagruimte en een 5.000mAh batterij met 33W snelladen.