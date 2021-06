OnePlus Nord CE 5G officieel: dit moet je weten

De OnePlus Nord CE 5G is officieel uit de doeken! Hoewel het niet de echte opvolger van de OnePlus Nord is waar sommigen op hoopten, gaat het hier wel om een scherp geprijsd alternatief in het middensegment.

Met features als een Snapdragon 750G-chipset, 30W laadtechnologie en een 90Hz display, biedt de OnePlus Nord CE 5G behoorlijk veel voor een smartphone die niet bakken met geld kost.

Op het moment van schrijven zijn we nog bezig met het testen van de OnePlus Nord CE 5G, maar hieronder hebben we wel al de belangrijkste specificaties voor je op een rijtje gezet.

Tot de kern



Wat is het? Een nieuwe betaalbare OnePlus-smartphone

Een nieuwe betaalbare OnePlus-smartphone Wanneer verschijnt het? Je kunt hem nu aanschaffen

Je kunt hem nu aanschaffen Hoeveel gaat het kosten? De startprijs bedraagt 299 euro

OnePlus Nord CE 5G prijs en beschikbaarheid

(Image credit: OnePlus)

De OnePlus Nord CE 5G is op het moment van schrijven verkrijgbaar in de Benelux, maar dan wel exclusief via de OnePlus-webshop zelf. Mocht je het toestel nu op de kop kunnen tikken, dan komt het toestel rond 14 juni jouw kant op.

Vanaf 21 juni is de OnePlus Nord CE 5G ook verkrijgbaar bij normale retailers, waaronder Coolblue.

De prijs van de OnePlus Nord CE 5G bedraagt minimaal 299 euro. Daarvoor krijg je de Charcoal Ink-versie met 6GB RAM en 128GB opslag. Voor 329 euro krijg je de variant met 8GB RAM en 128GB opslag in de kleur Blue Void of Charcoal Ink. Voor 399 euro haal je de variant met 12GB RAM en 256GB opslag in huis in de kleur Blue Void, Charcoal Ink of Silver Ray.

Design en display

(Image credit: OnePlus)

De OnePlus Nord CE 5G is een van de compactere smartphones die de fabrikant op de markt heeft gebracht de afgelopen jaren, met afmetingen van 159,2 x 73,5 x 7,9 millimeter.

Met een gewicht van 170 gram is het ook een van de lichtste OnePlus-toestellen die recent op de markt zijn verschenen. Het toestel beschikt over zowel een USB-C poort alsook een koptelefooningang.

In de behuizing zit een 6,43 inch AMOLED-paneel met FHD+ resolutie verwerkt. In combinatie met de 90Hz verversingssnelheid mag je rekenen op een soepele weergave.

Onder het display zit een vingerafdrukscanner verwerkt, een feature welke ook de meeste andere Nord-smartphones kennen.

Camera's en batterijduur

(Image credit: OnePlus)

De primaire camera van de OnePlus Nord CE 5G is een 64MP sensor. Dat klinkt en is vrij hoog, maar zegt niet direct iets over de kwaliteit van de plaatjes.

Naast de primaire sensor vinden we een 8MP groothoeksensor met een 119 graden gezichtsveld. Verder is er een 2MP monochroomsensor, welke ook moet helpen met diepte-effecten.

De OnePlus Nord CE 5G kent een 16MP frontcamera voor selfies en videobellen, wat vrij standaard is vandaag de dag. Deze zou goed genoeg moeten zijn voor je wekelijkse videogesprekken.

Onder de motorkap zit een accucapaciteit van 4.500mAh. Dat is meer dan de OnePlus Nord, en zou je zeker een volledige dag bij moeten kunnen staan.

Het opladen van de OnePlus Nord CE 5G gaat met 30W dankzij de Warp Charge 30T Plus-technologie. OnePlus meldt dat het een halfuur duurt voordat het toestel van 0 naar 70 procent is gestegen.

Prestaties en software

(Image credit: OnePlus)

De OnePlus Nord CE 5G wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 750G. Dat is een vrij degelijke midrange processor, die zich goed leent voor gamen en dan ook redelijke prestaties op de mat moet leggen.

Zoals de naam doet vermoeden, ondersteunt de Nord CE de nieuwe 5G-technologie. Dit maakt het toestel een stuk toekomstbestendiger dan menig concurrent.

Uit de doos draait de OnePlus Nord CE 5G op Android, met daaroverheen OnePlus' eigen OxygenOS-schil. Er hangen diverse voordelen aan OxygenOS, zoals een always-on display, dark mode, en een Zen Mode die de telefoon vergrendelt terwijl je werkt.

OnePlus belooft drie jaar beveiligingsupdates en twee jaar lang software-updates. Android 13 zou deze smartphone dus nog mee moeten maken.