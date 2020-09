OnePlus 8T teaser verklapt mogelijk 65W Warp Charge technologie

We weten dat de OnePlus 8T volgende maand verschijnt, en het bedrijf plaatst één voor één teasers van belangrijke kenmerken voor de lancering, zo lijkt het. Nu heeft het bedrijf een teaser gedeeld rond de snelle oplaadtechnologie die aanwezig is op de te verschijnen smartphone.

De teaser van de fabrikant meldt het volgende: "Verken onze nieuwe Warp Charge Tech voor een kans om een OnePlus 8T te winnen." Er staat ook een snelle animatie bij die een paar batterijen laat zien die samen worden opgeladen. De 3D AR teaser toont de binnenkant van een telefoon met een paar batterijcellen die in een handomdraai van 0 naar 100 gaan.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: Future)

Vloeiend display en Warp Charge

Het gerucht gaat al een tijdje dat de OnePlus 8T met 65W Warp Charge op de proppen komt. Het zou voor het eerst zijn dat een OnePlus-smartphone in staat is om zo snel op te laden. OnePlus focust zich altijd op snelle laadtechnologieën, voorheen bekend onder de term Dash Charge. Gezien de teaser maakt Warp Charge gebruik van twee aparte batterijen om op te laden, vergelijkbaar met VOOC van Oppo.

Mocht het kwartje nog niet bij je gevallen zijn: OnePlus heeft de licentie voor Oppo's laadtechnologie in handen, en deze voorzien van een rebrand als Warp Charge. Hetzelfde laadmechanisme zien we terug in Oppo-toestellen. Verwacht dus een volledig opgeladen OnePlus 8T in minder dan 40 minuten.

Buiten de laadtechnologie is al het nodige andere bekend over de OnePlus 8T. Zo is er een 6,5 inch 120Hz display aanwezig voor een vloeiende schermweergave. Gezien de OnePlus 8 en OnePlus 7T elk een 90Hz display hadden, verbaast het ons niet als de accucapaciteit van de 8T door het minder zuinige display van een boost wordt voorzien.

Andere geruchten suggereren dat de OnePlus 8T het misschien bij de Snapdragon 865 houdt, in tegenstelling tot enkele andere nieuwe vlaggenschepen. De 8T komt mogelijk met 8GB RAM en draait Android 11 out of the box. Aan de achterzijde zijn naar verluidt vier camera's aanwezig, en aan de voorzijde zit een frontcamera in een cameragat verwerkt.