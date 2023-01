OnePlus 11: nieuwe details over specs en design

We weten inmiddels al dat de OnePlus 11 op 4 januari officieel wordt onthuld in China en dat er dan op 7 februari een wereldwijd lanceringsevent komt. In de tussentijd weten we echter al vrijwel alles over de nieuwe smartphone door informatie vanuit officiële en onofficiële bronnen.

Het officiële nieuws komt vanuit het Weibo-account van OnePlus (opens in new tab) (via Notebookcheck (opens in new tab)). Daar deelt het bedrijf steeds een klein beetje nieuwe informatie over de OnePlus 11. Zo hebben ze al wat gedeeld over het nieuwe 'Bionic Motor'-systeem voor verbeterde haptische feedback en over de 'Picture Quality Engine', die de framerates op het scherm van de telefoon een boost geeft.

OnePlus heeft ook al bevestigd dat er sprake zal zijn van een 100W-snellaadfunctie en qua batterijgrootte hebben we gehoord dat het om 5000mAh gaat. OnePlus heeft ook al beelden laten zien van een nieuwe oplader met twee poorten: één USB-C-poort en één USB-A-poort. Dat zou kunnen betekenen dat er misschien geen oplader bij de telefoon wordt geleverd.

Specs en design

Alle gelekte informatie en de geruchten vanuit onofficiële bronnen zijn op dit punt lastig om allemaal bij te houden. Uit zogenaamde officiële documenten die in China zijn ingeleverd (via Android Police (opens in new tab)) blijkt dat de smartphone een scherm van 6,7 inch heeft. Het gaat om een AMOLED-scherm van 120 Hz met een resolutie van 3.126 x 1.440. Verder draait deze nieuwe telefoon op een Snapdragon 8 Gen 2-processor.

Hij verschijnt waarschijnlijk met 12GB óf 16GB werkgeheugen en 256GB óf 512GB aan opslagruimte. Qua camera's verwachten we drie lenzen achterop. Het zou dan gaan om 50MP+48MP+32MP met een optische zoom van 2x. Over de selfiecamera is vermeld dat het één lens van 16MP wordt.

We hebben via 91mobiles (opens in new tab) ook al de eerste beelden van de OnePlus 11 in de echte wereld gezien en de leaker Abhishek Yadav heeft op Twitter ook al meerdere renders gedeeld (opens in new tab) van het toestel. Deze passen ook wel bij de promotiebeelden die OnePlus zelf publiekelijk heeft gedeeld.

Conclusie: een goed begin voor 2023

De OnePlus 11 is de eerste flagship die dit jaar wordt onthuld en als de informatie over deze nieuwe smartphone klopt, dan lijkt het een goed jaar te gaan worden. Hij lijkt over vrijwel alles te beschikken wat je zou willen zien op een high-end toestel in 2023, waaronder de camera's en de processor.

Die processor is een Snapdragon 8 Gen 2 van Qualcomm en naar verwachting zal deze chip veel premium Android-toestellen gaan aansturen dit jaar. Het zal een tijd lang de snelste chip zijn die smartphone-fabrikanten kunnen kiezen voor in hun Android-telefoons.

De OnePlus lijkt een flinke hoeveelheid RAM en opslagruimte te krijgen en de nieuwe cameramodule op de achterkant (opnieuw in samenwerking met Hasselblad gemaakt) ziet er ook veelbelovend uit (als we de specificaties kunnen vertrouwen die we al online hebben gezien). Het klinkt verder ook alsof het scherm redelijk high-end is op de OnePlus 11.

Natuurlijk kunnen we verder nog weinig over de smartphone zeggen, totdat we hem zelf hebben getest. Aan de hand van de informatie die we inmiddels al hebben gekregen, lijkt het er echter in ieder geval op dat alle juiste onderdelen aanwezig zijn voor een fantastische premium smartphone. Er is een grote kans dat dit een van de beste telefoons van 2023 wordt.