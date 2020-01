Google biedt voortaan Android support aan via Twitter

Iedereen heeft wel eens een technisch probleem met zijn of haar smartphone. Iedereen heeft vaak ook zijn eigen oplossing hiervoor. Sommigen gaan zelf op zoek naar een oplossing, anderen gaan naar een service-center in een winkel en nog anderen delen hun probleem met de wereld op sociale media.

Als jij tot die laatste categorie mensen behoort en een smartphone met Android gebruikt, dan hebben we goed nieuws voor je. Google biedt nu namelijk officieel support aan voor al je Android-problemen via het officiële Android-account.

Have questions related to your #Android 📱? We’re here to help. Now, you can get assistance by tweeting your issue using hashtag #AndroidHelp.January 27, 2020

Om een antwoord te krijgen op je vraag, hoef je alleen maar een tweet te plaatsen met je probleem en die af te sluiten met de hashtag #AndroidHelp. Je moet dan natuurlijk wel bereid zijn om je probleem te delen met de rest van de wereld, aangezien Twitter een openbaar platform is. Vervolgens zal er een reactie komen van de officiële Android Twitter-account. Het is echter niet helemaal duidelijk of dat antwoord in een persoonlijk bericht of als reactie op je tweet zal verschijnen.

In een bericht op Reddit wordt verder uitgelegd welke problemen thuishoren onder deze hashtag. Zo kan je support krijgen voor algemene problemen, identificatie en authenticatie, toegankelijkheid, beveiliging en "vele andere Android-functies".

Waarom Twitter?

Google heeft voorlopig geen specifieke reden gegeven waarom het heeft gekozen voor Twitter als support-platform. Google had ook de Twitter-inbox kunnen gebruiken om vragen te ontvangen, maar verwijst nu specifiek naar de hashtag #AndroidHelp.

Het voordeel (of nadeel, afhankelijk van hoe je het bekijkt) is dat iedereen jouw probleem kan zien. Dat wil zeggen dat ook iedereen jou verder zal kunnen helpen met eigen kennis. Zo is je probleem misschien sneller opgelost dan wanneer je moet wachten op een reactie van Google zelf. Hoe lang je gemiddeld zal moeten wachten op een antwoord van het Android-account, staat tot slot nergens aangegeven.