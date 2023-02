Nvidia's belangrijkste GPU komt misschien in april al uit

De release van de Nvidia RTX 4070 lijkt steeds dichterbij te komen als we een nieuwe bron moeten geloven. Dit wordt misschien ook de meest betaalbare next-gen grafische kaart, in ieder geval in de eerste paar maanden na zijn release.

Deze nieuwe informatie komt vanuit VideoCardz (opens in new tab). Op deze website werd een screenshot gedeeld van een 'Nvidia GeForce Desktop Embargo'-tijdlijn, die waarschijnlijk naar Nvidia's partners is verstuurd. De meeste informatie op de tijdlijn is vervaagd of gewoon nog onbekend, maar volgens dit document zal de RTX 4070 in april (2023) in de schappen liggen. Wanneer in april dit precies wordt, is nog niet duidelijk.

(Image credit: VideoCardz)

Dit is natuurlijk nog een gerucht, want Nvidia heeft zelf nog geen officiële aankondiging gedaan. Nu de RTX 4090, RTX 4080, en RTX 4070 Ti al uit zijn, lijkt het ons logisch dat de RTX 4070 en RTX 4060 Ti ook niet meer lang op zich zullen laten wachten. April 2023 betekent nog steeds twee maanden wachten, dus deze tijdlijn is in ieder geval geloofwaardig.

We zullen waarschijnlijk meer te weten komen wanneer de eerste benchmarkresultaten beginnen te lekken, want dat betekent meestal dat we dichter bij de release komen. Bereid je dus maar alvast voor op meer nieuws over de RTX 4070, waarvan we hopen dat het de beste grafische kaart wordt voor de meeste gebruikers.

De RTX 4070 wordt voor velen waarschijnlijk de eerste betaalbare grafische kaart

Een van de redenen waarom wij erg uitkijken naar de aankondiging van de RTX 4070, is vanwege de belachelijk hoge GPU-prijzen die we de afgelopen paar jaar voorbij hebben zien komen.

De wereldwijde inflaties hebben voor erg hoge GPU-prijzen gezorgd en dan was er daarnaast ook nog eens sprake van een voorraadtekort tijdens de recente 'cryptobubble'. Wij waren daarom erg blij met de AMD Radeon RX 7900 XTX, die zijn adviesprijs onder de 1.000 dollar wist te houden (en onder de 1.200 euro).

Gamers over de hele wereld zijn nogal gefrustreerd geweest, omdat ze door de enorm hoge prijzen nog geen next-gen grafische kaart hebben kunnen kopen. De RTX 3090 Ti-kaarten van externe partijen zaten vaak boven de 2.000 dollar en de Nvidia RTX 4080 heeft ook niet echt bepaald een budgetvriendelijke adviesprijs (vanaf 1.399 euro). Zelfs de RTX 4070 Ti heeft nog een adviesprijs van 909 euro.

De normale RTX 4070 zal dus de eerste next-gen GPU worden die minder dan 900 euro gaat kosten (hopelijk zelfs minder dan 800 euro). Dat is nog steeds niet weinig, maar het is budgetvriendelijker voor gamers die gezien de huidige staat van de economie misschien ook iets meer op hun geld willen letten.