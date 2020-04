Nvidia zal nieuwe grafische kaart op 14 mei via YouTube lanceren

Nvidia heeft aangekondigd dat het de langverwachte GTC 2020 keynote op 14 mei online zal laten doorgaan.

De vooraf opgenomen keynote (het is dus geen livestream) zal te bekijken zijn op het YouTube kanaal van het bedrijf op 14 mei om 15u onze tijd. De keynote was oorspronkelijk gepland voor 23 maart, maar door de uitbraak van het coronavirus ging deze niet door.

Volgens het bedrijf zal Nvidia CEO Huang tijdens de keynote de laatste nieuwe innovaties voorstellen op verschillende vlakken, waaronder AI, high performance computing, data science, autonome machines, gezondheidszorg én graphics.

Vooral dit laatste is voor velen interessant en er wordt verwacht dat Nvidia iets groots gaat onthullen. De kans is echter groot dat het niet om de RTX 3000 serie gaat, want dit is niet in lijn met de manier waarop Nvidia normaal deze grafische kaarten aankondigt. Waarschijnlijk zal het gaan om een nieuwe server GPU.

Toch al een eerste blik?

Toch zou het leuk zijn om nu al een eerste blik te mogen werpen op de 7nm GPU van Nvidia. In recent gelekte informatie kwamen we immers al te weten dat Nvidia hun aantal 7nm-bestellingen gevoelig verhoogd heeft. Laat dit nu toevallig zijn wat we verwachten in de volgende generatie GeForce kaarten, naast krachtige compute GPU's.

Als het inderdaad gaat om een 7nm server GPU, dan kan dit tot op een zeker punt al zorgen voor een eerste indruk over wat we mogen verwachten in de consumentenversie van de kaarten. Een kleine teaser van deze laatste is dan ook niet uitgesloten, aangezien de keynote op YouTube te zien zal zijn en er dus ongetwijfeld veel consumenten gaan meekijken.