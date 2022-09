Nvidia RTX 3070 Ti grafische kaart kan binnenkort grote upgrade krijgen

Nvidia werkt mogelijk aan een nieuwe versie van de GeForce RTX 3070 Ti, als we het laatste lek mogen geloven tenminste.

Dit werd gelekt door de bekende leaker @harukaze5719 op Twitter (zoals gespot door Wccftech (opens in new tab)). Die spotte namelijk een nieuwe RTX 3070 Ti variant die door Gigabyte bij de EEC (opens in new tab) (Euraziatische Economische Commissie) was vermeld.

GV-N307TGAMING OC ST-16GDGV-N307TGAMING OC ST-8GDGV-N3070GAMING OC ST-8GDGV-N306TGAMING OC ST-8GDGV-N3060GAMING OC ST-12GDhttps://t.co/YaZRx1VrPoSeptember 17, 2022 See more

Tussen een hoop vermeldingen voor enkele andere GPU's - voornamelijk bestaande modellen - is er eentje voor een 'GV-N307T GAMING OC ST-16GD', wat zich vertaalt naar een Gigabyte RTX 3070 Ti Gaming OC grafische kaart met 16GB VRAM.

Dat is opmerkelijk, aangezien de hudige RTX 3070 Ti GPU beperkt is tot 8GB VRAM (hetzelfde als de RTX 3070). Deze nieuwe versie van de grafische kaart verdubbelt dat aantal, wat voor een grote prestatieboost zou zorgen.

Verrassend genoeg (of net niet) hebben we Gigabyte aan het begint van dit jaar al een RTX 3070 Ti 16GB versie zien indienen bij de EEC. Uiteraard is daar nooit iets van gekomen, maar daar lijkt nu verandering in te komen.

Analyse: Wat hebben Nvidia en een ui gemeen? Laagjes!

Dat eerdere EEC-dossier onderstreept waarom we altijd voldoende kritisch moeten zijn hierover. Het feit dat een model van de GPU de EEC verschijnt, betekent niet dat het per se in de rekken komt te liggen. Soms worden er placeholders ingediend bij de organisatie die nooit zullen verschijnen, zoals we zagen bij de vorige 3070 Ti 16GB van Gigabyte.

Dat betekent natuurlijk niet dat het deze keer niet zal gebeuren. We hoorden onlangs namelijk geruchten over een nieuwe versie van de RTX 3070 Ti die de GA102 GPU gebruikt, in plaats van de GA104 die de RTX 3070 Ti momenteel heeft.

Het is ook vermeldenswaard dat het vorige gerucht suggereert dat de nieuwe versie van de RTX 3070 Ti beperkt zou kunnen blijven tot één regio. Verder vermeldde het vorige lek ook geen hogere VRAM. Dat gerucht vermeldde ook het idee dat Nvidia niet alleen een RTX 3070 Ti klaarmaakt, maar ook een RTX 3060 met 8GB VRAM (in plaats van 12GB). Die laatste zagen we echter niet terug bij de EEC.

Hoe dan ook, zijn er tal van geruchten dat er nieuwe versies van de Ampere GPU's van Nvidia aan zitten te komen. Dit lijkt deel uit te maken van een grotere strategie, aangezien het bedrijf heeft gezegd dat het van plan is om zijn huidige aanbod uit te breiden met een nieuwe generatie. We vermoeden eerst high-end RTX 4000 grafische kaarten te zien, waarschijnlijk de RTX 4090 en 4080, en dat daarna de RTX 3070 en 3060 kleine updates krijgen tot hun opvolgers er zijn. Dat laatste zal wellicht pas in 2023 gebeuren.

We zullen tot slot meer duidelijkheid krijgen bij de lancering van de nieuwe Nvidia Lovelace GPU's. Die staat gepland voor dinsdag 20 september.