Nvidia RTX 3050 GPU verschijnt mogelijk in twee versies

Volgens de verwachtingen lost Nvidia volgende maand de RTX 3050, een budgetvriendelijke gaming desktop-GPU. Deze zou mogelijk in twee verschillende versies komen: eentje met 4GB en een met 8GB.

Die informatie komt van fervent Twitter-leaker kopite7kimi (wat door VideoCardz werd opgevangen). Hij stelt dat er twee verschillende varianten zijn: de GA106-150 met 2.560 CUDA-cores en een geheugen van 8GB, en de GA106-140 met 2.304 CUDA-cores en 4GB VRAM.

RTX 3050GA106-150, 2560FP32, 8GGA106-140, 2304FP32, 4GDecember 16, 2021 See more

Er is dus een (relatief) sterkere versie met dubbel zoveel VRAM, en dat naast een goedkoper model. We moeten alle informatie wel met een korreltje zout nemen, zeker omdat er reeds veel verschillende geruchten zijn opgedoken over de RTX 3050. Deze informatie, of toch die van de GA106-150, ligt wel in dezelfde lijn van eerdere leaks.

Als alles goed gaat, dan zal Nvidia de RTX 3050 (of beide versies ervan) op CES 2022 in januari bekend maken. De GPU's zullen dan later in de maand in de winkelrekken verschijnen. Enkele geruchten halen hier 27 januari als lanceerdatum aan. We verwachten dan ook meer informatie over de RTX 3090 Ti, dus we hebben alvast iets om naar uit te kijken.

Analyse: nog meer budgetvriendelijke GPU's

Twee nieuwe opties voor betaalbare grafische kaarten die volgende maand verschijnen, is zeker interessant. We hebben nog geene xact idee van de prijs, en dan nog zullen we waarschijnlijk alle scalpers moeten omzeilen om er eentje in ons bezit te krijgen. Elk beetje nieuws is goed, want we hebben in 2021 weinig tot geen budgetvriendelijke producten van Ampere zien voorbijkomen. Ook AMD had ons hier weinig te bieden.

We hoorden eerder al dat de RTX 3050 Ti mogelijk gebouwd wordt rond de GA106-150 GPU, dus dat doet ons vermoeden dat dit leak niet naar twee 3050's wijst, maar naar een standaard 3050 en 3050 Ti.

VideoCardz lijkt van mening dat dit niet het geval is. Zij stellen dat Nvidia twee verschillende modellen van de RTX 3050 zal uitbrengen die beide gebaseerd zijn op de GA106. Hierna volgt er dan nog een sterkere versie van de GA106, wat dan de Ti-versie wordt. De kern van de GPU blijft hetzelfde om de productiekosten zo laag mogelijk te houden voor derde partij-fabrikanten, wat logisch lijkt.

We zullen nog even moeten wachten. We willen graag enkele goedkopere grafische kaarten zien verschijnen, en dat in mooie hoeveelheden. We verwachten volgende maand ook de AMD RX 6500 XT, en die zou dan na verloop van tijd opgevolgd moeten worden door de RX 6400. Ook dit rust allemaal op geruchten, dus blijf het met een korreltje zout nemen. Begin volgend jaar zou ook de Arc Alchemist GPU van Intel opduiken. Als AMD en Nvidia er niet in slagen om een betaalbaar alternatief te voorzien, dan bestaat de kans dus dat Intel hier met de nodige aandacht gaat lopen.