Nokia 10 lancering onzeker na afgelast MWC 2020

The Nokia 3.2, shown off at MWC 2019

De jaarlijkse smartphone conferentie MWC 2020 gaat niet meer door vanwege de zorgen om het coronavirus. Voordat de organisatie deze beslissing nam, waren er al tal van bedrijven die hun afwezigheid aankondigden. Zoals Sony, LG, Vivo en Royole en ook HMD Global, eigenaar van het Nokia merk, dus we moeten misschien wat langer wachten tot we de Nokia 10 te zien krijgen.

HMD Global kondigde op 12 februari het nieuws aan dat ze niet aanwezig zouden zijn bij het Mobile World Congress. Daarin noemden ze het volgende: "op verzoek van de relevante gezondheidsorganisaties)

We hadden verwacht dat de Nokia 10 tijdens de MWC 2020 gelanceerd zou worden, samen met nog een aantal budget toestellen, maar we moeten nu waarschijnlijk langer wachten. HMD Global liet het volgende weten:

"We zijn nog steeds van plan om onze line-up te tonen, die we hadden klaarliggen voor de MWC in Barcelona, en we zullen binnenkort meer details bekendmaken over hoe we dit gaan doen".

Het is nog onduidelijk of dat betekent dat HMD Global een persconferentie gaat organiseren, op hetzelfde moment als wanneer de speech op het MWC was gepland. Of dat ze het zullen uitstellen, wat plausibeler is aangezien waarschijnlijk elk telecombedrijf zal afwachten wat de anderen doen voordat ze hun eigen evenementen zullen organiseren.

MWC 2020 afgelast

Woensdagavond werd bekend dat het Mobile World Congress in Barcelona dit jaar is geannuleerd.

De uitbraak heeft ervoor gezorgd dat het "onmogelijk'' is om het Mobile World Congress nog door te laten gaan, zo vertelde de CEO van de GSMA, de organisatie van het MWC, aan Bloomberg.

In een officiele verklaring van de organisatie van het evenement, de GSMA, halen ze de zorgen om het coronavirus aan voor de mensen die reizen naar Barcelona en de inwonenden: "De globale zorgen om de uitbraak van het coronavirus, de zorgen om het reizen en andere omstandigheden, maken het onmogelijk voor de GSMA om het evenement door te laten gaan".