'Nintendo Switch Online voegt Game Boy-games toe - waaronder Metroid, Mario en Zelda'

Officiële Game Boy- en Game Boy Advance-games verschijnen mogelijk binnenkort op Nintendo Switch Online. Verschillende klassieke titels zijn dan te spelen op de Nintendo Switch.

Zoals door Twitter-gebruiker trashbandatcoot wordt gedeeld en door Nintendo Life is gespot, zijn er gelekte documenten over de games gedeeld op internetfora. Ze benoemen een officiële Game Boy-emulator genaamd ''Hiyoko'' en een emulator voor de Game Boy Advance genaamd ''Sloop''. De gelekte documenten bevatten screenshots van tests die op de Nintendo Switch zijn gedaan. Hierdoor ontstaat de indruk dat in de toekomst de line-up van de Game Boys naar Nintendo Switch Online komt.

Beide emulators worden omschreven als functioneel, alhoewel ze nog wat foutjes bevatten. Vermoedelijk zijn ze ontwikkeld door Nintendo Europe Research & Development. Deze afdeling heeft al eerder emulator-gerelateerde projecten georganiseerd zoals Nintendo Switch Online's NES- en SNES-bibliotheek.

Twitter user RatgorlHunter heeft een opname gedeeld van de emulators die op een Nintendo Switch draaien. Alhoewel het account inmiddels verwijderd is, kunnen frameafbeeldingen van de video's nog worden bekeken via Wayback Machine. Kotaku meldt vanuit eigen bronnen dat de emulator enkel werkt op Switch developer-kits. Ook zou er een opname zijn van een emulator waarop Game Boy Advance RPG Golden Sun wordt gedraaid.

Datamijner Mondo Mega heeft een volledige lijst onthuld met alle 40 Game Boy Advance-games die in de gelekte documenten staan. De documenten laten zien dat ze zijn getest voor de emulator. Opvallende titels in de lijst zijn Metroid Fusion, Castlevania: Aira of Sorrow en The Legend of Zelda: The Minish Cap. De volledige lijst bevat:

Astro Boy: Omega Factor

Car Battler Joe

Castlevania: Aira of Sorrow

Castlevania: Circle of the Moon

ChuChu Rocket!

Drill Dozer

Fire Emblem: The Sacred Stones

F-Zero: Maximum Velocity

Game & Watch Gallery 4

Golden Sun

Golden Sun: The Lost Age

Gunstar Super Heroes

Harvest Moon: Friends of Mineral Town

Kingdom Hearts: Chain of Memories

Kirby and the Amazing Mirror

Koro Koro Puzzle Happy Panechu!

Kuru Kuru Kururin

Lufia: The Ruins of Lore

Mario & Luigi: Superstar Saga

Mario Golf. Advance Tour

Mario Kart Super Circuit

Mario Party Advance

Mario Tennis: Power Tour

Mario vs. Donkey Kong

Mega Man Battle Network 5 – Team ProtoMan

Mega Man Battle Network 2

Mega Man Zero 3

Metroid Fusion

Metroid: Zero Mission

Driller 2

Ninja Five-O

Pokémon Mystery Dungeon: Red Rescue Team

Pokémon Pinball: Ruby & Sapphire

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3

Super Robot Taisen: Original Generation

Tactics Ogre: The Knight of Lodis

Wario Land 4

WarioWare, Inc.: Mega Microgames!

Yoshi’s Island: Super Mario Advance 3

The Legend of Zelda: The Minish Cap

Zoals Mondo Mega toelicht, zijn de games die zijn getest met de emulator niet per se speelbaar. Ze zijn meer een indicatie dat Nintendo emulators ontwikkelt om compatibel te zijn met een aantal eigen titels en titels van derden.

Switch-datamijner OatmealDome vermoedt dat de leaks vooral laten zien dat de emulators in een vroegere ontwikkelingsfase zitten. Hij ontdekte dat de emulators multiplayer mogelijk maken door de Game Boy's Link-kabel te gebruiken. Destijds werd de kabel gebruikt om spelers hun handheld-consoles te verbinden en zo samen of tegen elkaar te spelen.

De eerste geruchten over Nintendo's emulatorplannen voor de Switch doken vorig jaar op. Nintendo Life en Eurogamer bevestigden toen dat de Game Boy- en Game Boy Color-titels naar Nintendo Switch Online worden gebracht. Een mooie toevoeging naast de bibliotheek van SNES- en NES-titels.

Het is momenteel niet duidelijk wanneer de Game Boy-emulators beschikbaar zijn. Onduidelijk is ook of deze in het basis Nintendo Switch Online-abonnement zitten of in het premium Expansion Pack-abonnement. Die laatste geeft momenteel toegang tot N64- en Sega Mega Drive-games. Verder is er geen releasemoment voor de emulators bekend, zowel officieel als door een leak.