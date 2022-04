Nieuwe Realme budgetsmartphone heeft verrassend indrukwekkende camera

Als je op zoek bent naar een smartphone met een goede camera, maar er geen astronomisch bedrag aan uit wilt geven, is deze optie van Realme misschien iets voor jou. Het bedrijf heeft twee nieuwe smartphones uitgebracht, waaronder een uitstekend budgettoestel voor fotografie.

Het gaat hier om de Realme C35. De smartphone is al een tijdje beschikbaar in enkele Aziatische landen, maar nu ook verschenen in de Benelux. Er is ook een goedkopere Realme C31 beschikbaar.

De belangrijkste feature van de C35, is de 50MP hoofdcamera. Deze is voorzien van dezelfde Sony IMX776-sensor die we ook hebben gezien in de Realme 9 Pro Plus en de GT2 Pro. Dit is een uitstekende sensor voor fotografie bij weinig licht. In het donker kun je er plaatjes mee schieten die van iPhone-kwaliteit zijn.

We verwachten dat de Realme C35 net zo goed zal zijn voor nachtfotografie, maar we weten het pas zeker na onze tests.

Het toestel is verder uitgerust met een 6,6 inch FHD display, een 5.000mAh batterij, een Unisoc T616-chipset en twee aanvullende camera’s. Al met al klinkt het als een doorsnee budgetsmartphone, maar dan met een bijzonder goede camera.

De Realme C35 is te krijgen via de website van het bedrijf voor een instapprijs van 179 euro. Dan krijg je de variant met 64GB aan intern geheugen. We raden aan om 20 euro bij te betalen voor de versie met 128GB aan opslagcapaciteit.

De Realme C31 is iets minder indrukwekkend. Deze heeft een 6,5 inch LCD-scherm, een Unisoc 612-chipset, een 13MP hoofdcamera, een 5MP selfiecamera en een 5.000mAh batterij. Deze specs zijn verre van bijzonder, maar de adviesprijs van 139 euro is zeer schappelijk.