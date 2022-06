'Nieuwe OnePlus-accessoires in de maak'

OnePlus maakte zijn debuut met smartphones, maar het assortiment van het bedrijf is in de jaren uitgegroeid tot meer dan alleen maar telefoons. Volgens nieuwe geruchten krijgen juist die producten een update.

Volgens de betrouwbare tipgever Mukul Sharma (opens in new tab) brengt OnePlus een reeks nieuwe producten uit. Zo komen er twee draadloze oordopjes uit (waarvan één met de Nord-naam), de OnePlus Watch 2, de OnePlus Band 2, en een paar smartphones die in het derde kwartaal van 2022 uitkomen.

De meeste OnePlus-accessoires, zoals de OnePlus Nord Buds (opens in new tab), zijn redelijk goed ontvangen door het publiek. Als het bedrijf meer producten uitbrengt, zullen ze vast het vertrouwen hebben dat er ook genoeg vraag naar is.

Het verhaal tot nu toe

OnePlus verkoopt op dit moment drie verschillende soorten draadloze oordopjes met verschillende functies en prijzen. Vaak is het ook mogelijk om deze oordopjes samen met OnePlus-smartphones te kopen als een bundel.

De eerste OnePlus Watch kwam in maart van 2021 uit. Dit horloge maakt gebruik van een uniek OS. Het is aannemelijk dat de nieuwe smartwatch dit voorbeeld gaat volgen.

De OnePlus Band (opens in new tab) fitness tracker is tot nu toe alleen nog maar beschikbaar in India. Laten we hopen dat de OnePlus Band 2 in meer regio’s verkocht gaat worden.

Analyse: meer dan alleen maar smartphones

OnePlus volgt het pad dat meerdere smartphone-merken al gevolgd hebben. Het is meer dan logisch om smartwatches, fitness trackers en oordopjes te verkopen die gecombineerd kunnen worden met de aankoop van een telefoon.

Apple is hier een goed voorbeeld van. Behalve de normale iPhones heeft het bekende bedrijf natuurlijk ook AirPods, de Apple Watch en veel andere accessoires.

Samsung en Google brengen ook genoeg accessoires uit die gecombineerd kunnen worden met hun premium smartphones. Nieuwe producten komen het hele jaar lang uit, zoals de Google Pixel Watch die waarschijnlijk dit najaar op de markt komt.

Het is dan ook belangrijk voor OnePlus om te kunnen concurreren met deze grootmachten. Misschien komen de verkoopcijfers niet meteen overeen met die van de premium merken, maar het is wel belangrijk om de strijd aan te gaan.