'Nieuwe Nintendo Direct volgt Summer Game Fest op'

De geruchten dat er eind juni een Nintendo Direct plaatsvindt kloppen, zeggen bronnen van TechRadar Gaming.

Alhoewel Nintendo afwezig was tijdens Summer Game Fest (opens in new tab) lijkt het bedrijf toch aan te schuiven voor het aankondigen van games. Met de grote aankondigingen die tijdens Summer Game Fest werden gedaan, zoals Starfield (opens in new tab) en Diablo 4 (opens in new tab), heeft Nintendo een flinke uitdaging om dat te evenaren.

De laatste Nintendo Direct vond plaats in februari. Nintendo liet hier een boel updates zien, met nieuwe race-tracks in Mario Kart 8 Deluxe, een compleet nieuw deel in de Fire Emblem-serie genaamd Fire Emblem Warriors: Three Hopes (opens in new tab) en de aankondiging voor Xenoblade Chronicles 3 (opens in new tab). Remasters van klassiekers zoals Chrono Cross en de oorspronkelijke Front Mission-games waren de underdogs die een indrukwekkende Direct-line-up maakten.

Welke Nintendo Switch-games kunnen we echter deze keer verwachten van de Nintendo Direct? Trek je Power Glove (opens in new tab) aan, plaats je handen op onze dubieuze kristallen bol en laten we eens een kijkje nemen.

(Image credit: Nintendo)

Breath of the Wild 2 is niet te vermijden in onze kristallen bol. Iedereen smacht naar meer informatie over het vervolg van Breath of the Wild. Het zou fantastisch zijn om opnieuw een glimp op te kunnen vangen van gameplay-vernieuwing, het verhaal of zelfs een specifiekere releasedatum. We moeten het momenteel doen met een vage 'voorjaar 2023'. Link en zijn metgezellen zijn stiller dan Mario, maar ze zijn een krachtig onderdeel van de first-party-fundering die Nintendo overeind houdt.

Diep in onze harten en en achter een aantal andere zaken verscholen in de kristallen bol zien we de mogelijkheid om Metroid Prime 4 (opens in new tab) langs te zien komen. Nieuws over het nieuwste mainline avontuur van Samus zou een gigantische onthulling zijn voor Nintendo. Sinds 2019 werd het stil op de vlakte nadat Metroid Prime 4 werd geschrapt en herstart, dit keer met assistentie van Retro Studios. We wachten dus al een tijd op enige informatie of content. We durven erop te wedden dat we iets van de nieuwste Metroid gaan zien.

We zijn op dreef en dus durven we erop te wedden dat we meer gaan zien van Xenoblade Chronicles 3. Met een release in juli is het zeer waarschijnlijk dat Nintendo de kans grijpt om ons meer te laten zien van het nieuwste deel in de sci-fi JRPG-serie. Een nieuwe trailer is de meest logische keuze voor Nintendo, gezien de afstand tot de release, vooral als deze gameplay laat zien. Mogelijk speelt de co-op-mogelijkheid dan een grote rol met een de optie om met zeven spelers op avontuur te gaan.

Voorlopig moeten we nog wachten. Tot die tijd dagdromen wij over de wonderlijke wereld van Nintendo.