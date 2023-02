Nieuwe MacBook Pro 14 inch heeft een langzamere SSD dan de 2021 MacBook Pro

De nieuwe MacBook Pro 14 inch is inmiddels al een van de meest populaire apparaten van 2023, dankzij de nieuwe Apple M2 Pro- en M2 Max-chips. We zien echter inmiddels uit verschillende hoeken veel informatie verschijnen over de SSD en als we deze informatie kunnen vertrouwen, dan lijkt het er dus op dat deze nieuwe SSD's in de MacBooks langzamer zijn dan de SSD's die op de voorgangers werden gebruikt.

Het technologie-kanaal Zone of Tech uit het VK liet als eerste weten dat de SSD in de nieuwe MacBook Pro 14 inch langzamer is dan de SSD die in de 2021 MacBook Pro 14 inch zat.

BREAKING: We’ve just discovered that the base 14” M2 Pro MacBook Pro (512GB) is considerably slower than the previous 14” M1 Pro model. Apple is likely using single SSD modules again (like the base 256GB M2 Air and M2 MacBook Pro). More testing to come. pic.twitter.com/3kMiHVDxaFJanuary 24, 2023 See more

Nadat Zone of Tech het nieuws op Twitter (opens in new tab) bekendmaakte, bevestigde ook 9to5Mac (opens in new tab) dat de nieuwe MacBook Pro inderdaad een langzamere SSD heeft dan het vorige model. 9to5Mac zette ook foto's van de SSD in de MacBook online, waarop duidelijk te zien was dat er maar één NAND SSD-chip aanwezig was, in plaats van de twee chips die aanwezig waren in de M1 MacBook Air en de M1 Pro- en M1 Max-modellen van de MacBook Pro.

De capaciteit van een enkele SSD-chip en die van een dual-chip zijn hetzelfde (256GB), maar het opsplitsen van de SSD in twee losse chips zorgt ervoor dat de SSD efficiënter is bij het lezen en schrijven van bestanden.

Volgens de Blackmagic Disk Speed Test die 9to5Mac heeft gedaan (die wij niet zelf hebben geverifieerd), behaalt de nieuwe Apple M2 Pro met een 512GB SSD een schrijfsnelheid van 3.154,4 MB/s en een leessnelheid van 2.973,4 MB/s. Dat zijn toch flink lagere resultaten dan de schrijfsnelheid van 3.950,8 MB/s en de leessnelheid van 4.900,3 MB/s die de 2021 MacBook Pro behaalde in dezelfde test.

Door deze resultaten maakte 9to5Mac de nieuwe MacBook Pro open om te zien waarom de snelheden verschillen. Het werd toen duidelijk dat Apple nu een nieuwe SSD gebruikt, die minder efficiënt is en die maar twee 256GB SSD NAND-chips gebruikt in plaats van de vier 128GB-chips in de 2021 MacBook Pro 14 inch.

Tom's Hardware (opens in new tab) heeft ook laten weten dat deze verandering genoeg zou moeten zijn om inderdaad voor deze lagere snelheden te zorgen en deze outlet bevestigde ook dat de M2 Mac mini met 256GB dezelfde SSD-configuratie gebruikt en dus ook vergelijkbare verminderde snelheden heeft.

Gaan gebruikers dit ook echt merken?

We hebben zelf deze lagere SSD-snelheden nog niet geverifieerd, maar het klinkt eigenlijk ergens wel logisch. Apple kreeg in 2022 veel kritiek voor het verhogen van de prijs voor de MacBook Air, dus er stond nu extra druk op Apple om de prijs van de nieuwe MacBook Pro ongeveer hetzelfde te houden als op het vorige model. Gezien de wereldwijde inflatie is het dan ook niet zo gek voor een bedrijf om met dit soort veranderingen de prijs iets te drukken.

Als Apple dus van vier SSD NAND-chips naar twee moest overschakelen om te zorgen dat de prijs niet veel hoger werd, dan is dat het misschien wel waard, zelfs voor de premium MacBook Pro. De lees- en schrijfsnelheden op de nieuwe MacBook Pro 14 inch zijn volgens al deze tests alsnog vrij hoog. Veel mensen zullen waarschijnlijk niet eens doorhebben dat de SSD minder snel is.

Als je de nieuwe laptop direct tegenover de vorige MacBook Pro zet, dan kan je het verschil natuurlijk wel zien, maar zelfs dan moet je een speciale snelheidstest gebruiken waar de meeste mensen waarschijnlijk nog nooit van hebben gehoord. Behalve als je van de MacBook Pro 2021 overschakelt op de nieuwe MacBook Pro 2023 (wat we overigens niet aanbevelen), zal je waarschijnlijk niet doorhebben dat er een "probleem" is.

De SSD's in MacBooks zijn overigens sowieso niet de snelste SSD's die je kan krijgen. In onze Samsung 990 Pro review, zie je bijvoorbeeld sequential leessnelheden van 7.465,49 MB/s en schrijfsnelheden van 6.887,68 MB/s en random lees- en schrijfsnelheden van 5.467,60 MB/s en 4.104,87 MB/s. Deze SSD is niet beschikbaar op MacBooks, maar het geeft wel aan dat je veel betere snelheden kan krijgen.

Dat zijn ook veel betere resultaten dan we zagen op de 2021 MacBook Pro en dan is de 990 Pro nog een PCIe 4.0 SSD. Wanneer we PCIe 5.0 SSD's krijgen, zullen zelfs de beste MacBooks en Macs de snelheden van deze SSD's niet bij kunnen houden. Maar dat maakt ook niet per se heel veel uit, want de meeste mensen kopen ook geen MacBook Pro voor de allerbeste ruwe prestaties. Meestal koop je een MacBook Pro vooral voor het gebruiksgemak, de compatibiliteit met andere Apple-apparaten en voor het stijlvolle ontwerp (die laatste reden is natuurlijk wel subjectief).

Liever meer betalen voor een snellere SSD?

Het is natuurlijk logisch om te denken dat je voor deze prijzen geen lagere prestaties zou moeten krijgen. Aangezien de prijzen voor dit soort consumentenproducten echter over de hele wereld omhoog gaan, is het eigenlijk niet realistisch om op elk vlak precies hetzelfde prestatievermogen (of een hoger prestatievermogen) te verwachten voor dezelfde prijs als twee jaar geleden.

Als je echt op elk vlak een verbetering zou willen hebben, dan zou dat nu waarschijnlijk ook veel meer kosten. De meeste mensen zouden het waarschijnlijk niet leuk vinden, maar gezien de prijsstijgingen de afgelopen jaren is dat wel een logische aanname. Als Apple niet op de SSD had bespaart en gewoon de prijzen van de MacBook Pro 14 inch flink omhoog had gegooid, dan was dat juist een punt waar mensen veel kritiek op hadden gehad.

Apple heeft dus een afweging moeten maken waarmee ze nooit iedereen tevreden konden stellen. Het bedrijf heeft echter wel een laptop gemaakt die verder 20 tot 30 procent sneller is bij de meeste taken waarvoor mensen een MacBook Pro gebruiken. Het is dus niet meteen een miskoop vanwege deze ene ongunstige verandering. Er zijn verder zeker wel andere aspecten rondom de recente lancering die oprecht onacceptabel zijn (zoals de enorm lage inruilwaarde van een 2021 MacBook Pro (opens in new tab)), maar dit valt eigenlijk nog wel mee.