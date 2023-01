MacBook Pro 16 inch (2021) vs MacBook Pro 16 inch (2023): welke is het beste?

Apple heeft ons ineens verrast met meerdere nieuwe producten bij de onthulling van zijn nieuwste processors, de M2 Pro en de M2 Max. Die processors zien we namelijk verschijnen in de nieuwste toevoegingen aan de MacBook Pro-familie, waaronder in alle nieuwe modellen van de MacBook Pro 16 inch (2023).

Met deze nieuwe krachtigere chips zal de MacBook Pro 16 inch (2023) waarschijnlijk wel een plek krijgen op onze lijst van de beste MacBooks en Macs , wanneer we hem hebben kunnen reviewen, maar is deze nieuwe laptop echt beter dan de MacBook Pro 16-inch (2021) ? Is het het waard om te upgraden als je het vorige model al hebt of kan je beter nog maar even wachten?

Het beantwoorden van deze vragen is momenteel nog een beetje lastig, aangezien we nog niet heel veel concrete informatie hebben over het model van 2023. De keuze wordt nog lastiger door het redelijk grote prijsverschil tussen de twee versies. Om de keuze toch iets gemakkelijker voor je te maken, zetten we de twee tegenover elkaar, zodat je kan kijken welke uiteindelijk beter bij jou en bij jouw budget past.

(Image credit: Future)

MacBook Pro 16 inch (2021) vs MacBook Pro 16 inch (2023): Prijs en beschikbaarheid

De MacBook Pro 16-inch (2021) met de M1 Pro-chip was bij de lancering beschikbaar vanaf 2.749 euro. Het krachtigere model met de M1 Max-chip kostte je minstens 3.849 euro.

Het instapmodel van de nieuwe MacBook Pro 16 inch met de M2 Pro heeft een adviesprijs van 3.049 euro en de M2 Max-variant kan je kopen vanaf 4.199 euro.

Natuurlijk kan je er ook voor kiezen om de nieuwe modellen samen te stellen met nog hogere specs, net als op de versies uit 2021 kon, maar dan krijg je logischerwijs ook te maken met nog hogere prijzen. Beide versies zijn (of komen) vrijwel overal beschikbaar, maar inmiddels is de 2021 MacBook Pro op Apple's website wel al vervangen door de 2023 MacBook Pro. Deze nieuwe versie is wel al te bestellen, maar is pas vanaf 24 januari echt verkrijgbaar.

(Image credit: Future)

MacBook Pro 16 inch (2021) vs MacBook Pro 16 inch (2023): Specs

Het instapmodel van de MacBook Pro 16 inch (2021) met de M1 Pro-chip had een 10-core CPU, een 16-core GPU, 16GB werkgeheugen en 512GB SSD-opslagruimte. De M1 Max-versie had een 10-core CPU, 32-core GPU, 32GB werkgeheugen en 1TB SSD-opslagruimte.

Het MacBook Pro 16 inch-instapmodel met M2 Pro-chip heeft daarentegen een 12-core CPU, een 19-core GPU, 16GB werkgeheugen en 512GB SSD-opslagruimte. Het M2 Max-instapmodel heeft een 12-core CPU, een 38-core GPU, 32GB werkgeheugen en 1TB SSD-opslagruimte.

De versie met de M2 Pro kan je upgraden tot 32GB werkgeheugen en de M2 Max-versie kan je upgraden tot een verbazingwekkend werkgeheugen van 96GB. Bij allebei de modellen kan je de opslag ook uitbreiden tot 8TB (SSD-opslag).

De aansluitingen zijn op beide apparaten hetzelfde, dus er is niet echt sprake van een verbetering. Toch was het al een redelijk goed aanbod, met drie Thunderbolt 4-poorten, een HDMI-poort met ondersteuning voor 8K-video, een SDXC-kaartlezer, een koptelefoonpoort en een MagSafe 3-poort. Er mist wel nog steeds een ethernet-poort en dat is een beetje een teleurstelling voor diegenen onder ons die liever een bekabelde netwerkverbinding gebruiken.

(Image credit: Future)

MacBook Pro 16 inch (2021) vs MacBook Pro 16 inch (2023): Prestaties

Op dit moment kunnen we de Apple MacBook Pro 16 inch (2021) nog niet echt goed vergelijken met de MacBook Pro 16-inch (2023) op het gebied van hun prestaties. We moeten nog even wachten totdat we ze kunnen testen met behulp van verschillende benchmarks.

Wat we inmiddels wel al weten aan de hand van de informatie die Apple heeft vrijgegeven, is dat de 2023 Pro-reeks weer een stuk sneller wordt en dus als het goed is verbeterde prestaties gaat leveren. Dat kan heel handig zijn voor mensen die hun MacBook Pro gebruiken voor videobewerking. Het M2 Max-model kan voor dat soort werk wel eens de ideale laptop zijn.

Het M2 Pro-model schijnt een batterijduur van 18 uur te hebben en de M2 Max-versie kan het volgens Apple 22 uur uithouden. Die 18 uur van de M2 Pro is iets lager dan de batterijduur die we op het model uit 2021 tijdens het testen kregen (bijna 19 uur), dus het klinkt wel als een redelijke inschatting.

MacBook Pro 16 inch (2021) vs MacBook Pro 16 inch (2023): Welke moet je kopen?

De 16-inch MacBook Pro (2023) is helaas in de Benelux toch een paar honderd euro duurder dan het vorige model was bij zijn lancering, dus de prijs van het model uit 2021 is (inmiddels) zeker wel aantrekkelijker. Als je voor het eerst (in jaren) een nieuwe MacBook wil kopen en de hogere prijs je niet zo heel veel uitmaakt, dan kan je waarschijnlijk alsnog het beste voor de allernieuwste MacBook Pro gaan. Je krijgt dan een betere chip en betere prestaties en je kan er misschien ook iets langer mee doen, maar het is maar net de vraag of die verbeterde prestaties voor jou het geld waard zijn. Voor eigenaars van de M1 MacBook Pro 16 inch is het echter zelfs met die verbeterde prestaties lastig om de M2-versie aan te raden.

De M1-chips zijn nog steeds vrij krachtig en zeker de M1 Max is een erg goede chip voor productiviteit en voor professionele videobewerking. Hoe groot het verschil zal zijn met de M2-chips weten we nog niet. Dat wordt pas echt bekend wanneer we officiële benchmarks en andere tests kunnen doen. In de praktijk kunnen die resultaten namelijk nog wel eens afwijken van de claims van de fabrikant.

Voor nu is het waarschijnlijk handig om in ieder geval nog even te wachten tot de officiële reviews voor de nieuwe modellen uitkomen. Tegen die tijd kan je misschien beter inschatten of de verbeteringen de hogere prijs wel echt waard zijn voor jou en al helemaal als je al een MacBook Pro 16 inch (2021) hebt.