Nieuwe iPads verschijnen wellicht pas na iPhone 14

Als je hoopte een nieuwe iPad 2022 of een iPad Pro 2022 naast de iPhone 14, dan heb je waarschijnlijk pech. Het lijkt er steeds meer op dat Apple's tablets later zullen verschijnen.

Het laatste bewijs daarvoor is een reactie van Apple aan TechCrunch (opens in new tab), waarin het bedrijf zegt: "Dit is een bijzonder groot jaar voor iPadOS. Als eigen platform met functies die speciaal voor iPad zijn ontworpen, hebben we de flexibiliteit om iPadOS volgens een eigen planning te leveren. Dit najaar zal iPadOS na iOS worden geleverd, als versie 16.1 in een gratis software-update."

Het belangrijkste punt is dat iPadOS 16, of iPadOS 16.1 zoals het zal heten, na iOS 16 zal worden gelanceerd, in plaats van tegelijkertijd. Het is aannemelijk dat Apple zijn nieuwe iPads meteen met deze software op de markt wil brengen, waardoor we de nieuwe iPads wellicht pas na de iPhone 14 zullen zien.

Veel langer zal het wachten echter niet duren, aangezien Apple in zijn reactie zegt dat iPadOS 16 deze "herfst" zal landen. Doorgaans is dat de periode van september tot en met november.

De iPhone 14 wordt naar verwachting op 7 september gelanceerd en iOS 16 zal waarschijnlijk tegelijk uitkomen. Waar blijven iPadOS 16 en de nieuwe iPads dan? Onze beste gok is oktober. Dat valt binnen de herfstperiode en is reeds eerder opgedoken in een lek (opens in new tab).

Analyse: iPadOS 16.1 bèta is beschikbaar, maar je wil waarschijnlijk wachten op het finale product

Bovenstaande reactie van Apple kwam tegelijk met de lancering van een ontwikkelaarsbèta voor iPadOS 16.1. De nummering is ongebruikelijk, omdat het betekent dat Apple iPadOS 16 overslaat en direct naar 16.1 gaat.

Dit betekent ook dat je de nieuwste versie van Apple's aankomende tabletsoftware nu kunt proberen, maar we zouden het niet aanraden. Ten eerste heb je een ontwikkelaarsaccount nodig om toegang te krijgen tot deze bèta, aangezien het geen openbare bèta is.

Ten tweede zal deze bèta, zoals elke bèta, niet volledig stabiel en zijn er waarschijnlijk goede redenen waarom Apple de definitieve release uitstelt. Tijdens een eerdere bèta hebben we bijvoorbeeld gemerkt dat er hard gewerkt moet worden aan de Headline Stage Manager.

Oktober is toch niet ver weg meer en in de tussentijd zien we de iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max. Dat kan zeker tellen als appeltje voor de dorst.