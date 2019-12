Nieuwe Google Chrome functie vertelt je of je account is gehackt

Google Chrome heeft een nieuwe functie die je waarschuwt als je inloggegevens gelekt zijn naar een datalek, zodat je actie kan ondernemen door je accounts te checken naar ongeautoriseerde gebruik en je wachtwoorden te veranderen. Op deze manier kun je je account veiligstellen.

De nieuwe tool is onderdeel van Chrome 79, die nu wordt uitgerold naar desktop apparaten. Zodra je inlogt op een website en de browser gebruikt, kijkt hij je toegangsgegevens in een database van bekende gelekte informatie en waarschuwt je vervolgens als hij jou gegevens daar tegenkomt.

Voorheen kon Chrome gestolen logins identificeren door het gebruik van een plugin genaamd Password Checkup, maar dit is de eerste keer dat de functie is ingebouwd in de browser.

Firefox heeft een vergelijkbare tool in de vorm van Firefox Monitor, die je datalekken laat nakijken door het invoeren van een email-adres, en deze kan meerdere email-adressen monitoren en je een waarschuwing sturen als een van deze in een nieuw datalek opduikt.

Houd het geheim, houd het veilig

Volgens The Verge heeft Google ook de phishing bescherm in Chrome verbeterd, dit helpt je om te voorkomen dat je gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke informatie invoert op een neppe versie van een echte website.

Voorheen gebruikte Google ene database die elke 30 minuten werd geupdated, maar criminelen veranderen hun domeinen zo vaak dat het bedrijf heeft besloten om te switchen naar een real-time model waarvan wordt beweerd dat hij 30% meer phishing aanvallen voorkomt.

Hij is echter niet onfeilbaar, en phishing pogingen zijn steeds meer doordacht, dus het is slim om het beschermen van je accounts met multi-factor authenticatie te overwegen. Dit is een extra vorm van identificatie dat wordt gebruikt als extra naast je wachtwoord (zoals een code van een mobiele app, of een USB apparaat).

Ook is het een goed idee om een gratis wachtwoord manager te installeren, die al je logins opslaat in een versleutelde kluis en je kan helpen om veiligere wachtwoorden te bedenken, voor elke site een ander wachtwoord, om te voorkomen dat als er een account wordt gehackt, de anderen niet ten prooi vallen aan phishing.

Als het goed is ontvang je binnenkort de update op Chrome 79, maar als je niet kan wachten open dan instellingen, scroll naar onder en klik op 'Geavanceerd' en 'Over Google Chrome'. De browser zoekt dan naar updates en vraagt je om de browser opnieuw op te starten, zodra de updates zijn gedownload.