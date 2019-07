Chrome voert nu automatisch betalingsgegevens in

Alsof Amazon Prime Day het nog niet makkelijk genoeg maakt om geld uit te geven, gaat Chrome je vanaf nu helpen bij het afronden van je impulsaankopen door automatisch je betalingsgegevens in te voeren zonder dat je je browser hoeft te synchroniseren met een Google-account.

Tot nu toe konden kredietkaartgegevens in Chrome worden opgeslagen samen met bladwijzers, wachtwoorden en instellingen, maar om ze op een ander apparaat te gebruiken moest je nog steeds Chrome Sync activeren.

Google is momenteel echter een wijziging aan het uitrollen waardoor Chrome de betalingsgegevens die al eens eerder in je Google-account zijn opgeslagen automatisch kan aanvullen zonder dat je daar iets voor hoeft in te vullen. Enkel de CCV-code (de laatste drie cijfers op de achterkant van uw kaart) moet je nog zelf invoeren om verder te kunnen winkelen.

Volgens Google's Chromium blog betekent dit dat je daardoor "altijd de controle hebt", maar het kan natuurlijk alarmerend zijn als plots je kaartnummer en vervaldatum automatisch worden ingevoerd op een nieuw apparaat, zeker als je dat niet verwacht.

Het Sync-gevoel

De nieuwe functie werkt alleen als je je in Chrome hebt aangemeld met je Google-account en zal er niet toe leiden dat je bladwijzers en andere instellingen ook automatisch worden gesynchroniseerd.

"Telkens wanneer je je browser opent, heb je een taak om uit te voeren in gedachten. We hebben Chrome gebouwd om je te helpen dat zo snel en veilig mogelijk te doen, of je nu een zoekopdracht uitvoert, een website bekijkt of een aankoop doet," zegt Google.

Het feit dat het automatisch invullen van kaartgegevens het net iets makkelijker maakt om een online aankoop te doen (en dat misschien met wat hulp van Google Ads), zal waarschijnlijk wel puur toeval zijn.

Via Engadget