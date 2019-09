'Nederlandse Google Assistent komt naar Chromebook'

Met de Chromebook lanceerde Google enkele jaren geleden de aanval op laptopmarkt. De markt was, qua software, vrijwel volledig in handen van twee grote namen: Microsoft en Apple. Met Google kwam er gelukkig iets nieuws, iets fris, en dat zie je ook terug in de Chromebooks; veel voor weinig.

Nu de Chromebooks ook al weer enkele jaren in de schappen liggen, is het zoeken naar echte vernieuwingen lastiger geworden. Gelukkig bouwt Google nog altijd hard om haar Chromebooks nog slimmer te maken.

Een van de opties om laptops en consorten slimmer te maken, is door een persoonlijke assistent te implementeren. In diverse delen van de wereld draait de Google Assistent al op volle toeren mee op smartphones om gebruikers bij te staan met raad en daad. Nieuwe data duidt erop dat ChromeOS 77 de assistent op Nederlands les heeft gestuurd.

De informatie is terug te vinden in de code van ChromeOS. 9to5Google merkte op dat naast Nederland maar liefst veertien andere landen ook de Google Assistent vanaf ChromeOS 77 kunnen aansturen in hun eigen taal. Onder deze landen bevinden zich Frankrijk, Duitsland, en het Verenigd Koninkrijk.

Voor alle Belgische lezers hebben we iets minder goed nieuws: België staat niet op de lijst. Schrale troost: uit een recente commit blijkt dat de Franse taal op korte termijn actief gemaakt zal worden. 9to5Google vermoedt dat dit geregeld wordt in ChromeOS 79, dat in december 2019 verschijnt.

Gebruikers van G Suite, de zakelijke versie van alle Google-diensten, moeten nog even wachten. De Google Assistent is voor deze versie nog niet gereed. De techgigant werkt naar verluidt nog aan het beheer van de assistent voor haar zakelijke klanten.