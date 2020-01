Nieuwe emojis voor iOS en Android: een transgendervlag, prehistorische dieren en een piñata

Some of the new emoji for 2020

De lijst van nieuwe emoji's voor 2020 is aangekondigd, en er zitten een aantal geweldige keuzes bij die tot de selectie behoren. Maar ook een aantal bizarre.

Je kunt de volledige lijst hier terugvinden, van de Unicode Consortium die ieder jaar de nieuwe emoji's uitkiest. We zullen een aantal hoogtepunten belichten, maar in totaal komen er maar liefst 65 nieuwe bij (117 als je de verschillende huidskleuren versies meetelt).

Er is een duidelijke continue drang naar diversiteit in de 2020 emoji, en de hoogtepunten zijn de transgender vlag en het symbool, en hoewel de voormalige al beschikbaar is in bepaalde besturingsprogramma's, laat het de toename naar exclusiviteit zien.

Dit wordt herhaald in nieuwere versies van oudere emoji's, met mannen in trouwjurken, vrouwen in pakken, mannen en vrouwen die baby's voeden en gender neutrale versies van een aantal emoji's van hierboven.

(Image credit: Unicode Consortium)

Andere nieuwe emoji's zijn bepaalde uitgestorven dieren zoals een dodo en een mammoet en andere dieren als een bizon, ijsberen en zeehonden (waarvan geen enkele begin 2020 is uitgestorven).

Er zijn ook een aantal insecten toegevoegd aan het emojitoetsenbord, zoals de kever, de kakkerlak, vliegjes en wormen, dus de insectenliefhebbers kunnen hun lol op met deze nieuwe toevoegingen.

Ook is er een verstrooiing van andere icoontjes die in de lijn liggen met de nieuwe emoji stijl, zoals het algemene 'knuffel' icoon, een grafsteen, een collectie van DIY tools, een accordeon, een sandaal, een piñata, een toverstaf en Matroesjka poppetjes.

(Image credit: Unicode Consortium)

Wanneer krijg ik de nieuwe emoji's?

Puur omdat de lijst met nieuwe emoji's is onthuld, betekent dat nog niet dat je ze meteen kunt gebruiken op je telefoon. Deze lijst is afkomstig van Unicode, de groep die het basisontwerp maakt voor emoji's die bedrijven gebruiken.

Apple en Google zullen hun eigen versies van elk van deze emoji's ontwerpen, voordat je ze daadwerkelijk kunt gebruiken. Zo kunnen ze hun eigen esthetische stijl behouden, en zo toch in lijn blijven met de emoji's die via alle apparaten kunnen worden verzonden.

Unicode wekt de suggestie dat de nieuwe emoji's in september of oktober uitgerold worden. Hoewel ze in 2019 al door Apple en Google in juli werden gelanceerd (op dezelfde dag). Nu is de race begonnen welk van de bedrijven de emoji's als eerste op hun platform krijgt.

Het is belangrijk om te noemen dat het mogelijk is (maar niet aannemelijk) dat een platform niet al deze emoji's krijgt, al zou dat alleen het geval zijn in zeer bijzondere omstandigheden.