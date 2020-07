Nieuwe Call of Duty titel en release bevestigd door... Doritos?

Het gerucht gaat al een tijdje rond, maar de bevestiging lijkt nu uit wel heel onverwachte hoek te komen; Doritos heeft zich in haar nieuwe promotiemateriaal uitgelaten over de titel van het nieuwe spel, evenals de verwachte releasedatum.

Het heeft er alle schijn van dat de nieuwe titel van Activision de naam 'Call of Duty: Black Ops Cold War' meekrijgt, zo valt te lezen via een foto geplaatst in een Twitter-bericht door TheGamingRevolution (via Engadget).

These are the two Doritos Double XP promotional images that I was DM'd earlier from an anonymous source for Call of Duty 2020 Black Ops Cold War. I was too worried about copyright issues to post them earlier but since CharlieIntel shared them I (assume?) they're safe. pic.twitter.com/yvvjH7CvKUJuly 26, 2020

De gelekte informatie komt overeen met eerdere berichten dat het spel teruggaat naar de tijdsperiode van de originele Black Ops. De game focust zich naar verluidt op de Vietnamese Oorlog. Spelers zouden naast het perspectief van de VS ook de oorlog kunnen beleven vanuit Zuid-Vietnamees perspectief en dat van de Vietcong.

Wat mogen we verwachten?

Hoewel de Doritos promotie zelf niet expliciet een releasedatum voor Call of Duty: Black Ops Cold War toont, vinden we wel een aantal aanwijzingen.

De promo, die start op 5 oktober 2020 en spelers een jaar dubbele XP aanbiedt, is vergelijkbaar met de promotie van Call of Duty: Modern Warfare uit 2019. Toen startte eenzelfde actie op 1 oktober 2019, waarna de release plaatsvond op 25 oktober.

Het is dan ook niet meteen een bevestiging dat Call of Duty: Black Ops Cold War eind oktober verschijnt van dit jaar, maar het is zeker aannemelijk dat ontwikkelaar Treyarch en uitgever Activision een min of meer soortgelijke uitrol in gedachten hebben voor het nieuwe spel.

Mogelijke problemen

Aangezien 2020 toch een vrij bijzonder jaar tot nu toe is geweest, sluiten we niet uit dat er afgeweken wordt van de oorspronkelijke releasedatum die men in gedachten had.

Het coronavirus kan nadelige gevolgen hebben gehad voor het ontwikkelen van het spel. Doorgaans worden Call of Duty-titels juist in deze periode aangekondigd, zodat de titels nog op tijd zijn voor de E3 (die dit jaar is geannuleerd).

Nu Doritos al het nodige verklapt heeft over de nieuwe titel, verwachten we niet dat het nog heel lang duurt voordat Activision zelf met nieuws naar buitenkomt over hun nieuwe game.