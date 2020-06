Gerucht: Call of Duty: Black Ops Cold War beelden gelekt

De eerste gameplay beelden van Call of Duty 2020, wat als officiële titel waarschijnlijk Call of Duty: Black Ops Cold War meekrijgt, zijn heel misschien al op het internet gespot.

In typische Call of Duty-stijl zien we de speler sprinten, aanvallen, richten en meer, terwijl de map verder wordt verkend. De map doet geen belletje rinkelen bij ons, dus het zou hier zomaar om de eerste exclusieve map van Black Ops Cold War kunnen gaan. Uiteraard moeten we ook rekening houden met het feit dat dit een hoax kan zijn, al ziet alles er wel vrij geloofwaardig uit.

Call of Duty: Black Ops Cold War (COD 2020) Pre-Alpha gameplay. pic.twitter.com/TfnkQzn8GiJune 3, 2020

De opgenomen off-screen beelden zijn naar verluidt afkomstig van pre-alpha code, en speelt zich af op een nieuwe kaart genaamd Tank. Zoals bij alle pre-alpha beelden zal het spel er heel anders uitzien na de release, dus houd dat in gedachten. Het lijkt er bijvoorbeeld op dat textures en andere grafische elementen volledig ontbreken, en dat de UI- en HUD-elementen nog niet op de juiste plek staan.

De Duty roept

Vanwege de wereldwijde onrust vermoeden we dat Activision de onthulling van een nieuwe Call of Duty vooruit heeft geschoven. Onder normale omstandigheden zouden we rond deze tijd in het jaar al het een en ander weten van de jaarlijkse franchise.

Het is echter niet het eerste wat anders loopt dan normaal voor de uitgever. Zo heeft het eerder deze week Season 4 en Season 7 van Call of Duty: Modern Warfare en Call of Duty: Mobile uitgesteld.

Het is vrij makkelijk om ervan uit te gaan dat Call of Duty 2020 verschijnt op de Xbox One, PS4, en PC, maar we sluiten niet uit dat de PS5 en Xbox Series X ook worden meegenomen.