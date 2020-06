Call of Duty: Modern Warfare Season 4 en CoD: Mobile Season 7 tot nader orde uitgesteld

Call of Duty: Modern Warfare, Warzone en Call of Duty: Mobile zouden allemaal voorzien worden van updates, maar deze zijn nu voor onbepaalde tijd uitgesteld door uitgever Activision.

Deze bekendmaking is gedeeld via het Twitter-account van Call of Duty. In de tweet wordt het volgende gemeld: "Terwijl we allemaal uitkijken naar het spelen van de nieuwe seizoenen van Modern Warfare, Warzone en Call of Duty: Mobile, is dit niet het moment. We verplaatsen de lanceringen van Modern Warfare Season 4 en Call of Duty: Mobile Season 7 naar latere data." Verder meldt het account: "Op dit moment is het tijd voor degenen die zich uitspreken voor gelijkheid, gerechtigheid en verandering om gezien en gehoord te worden. We staan naast jullie."

Het vierde seizoen van Call of Duty: Modern Warfare zou eigenlijk beginnen op 3 juni, waarin we onder meer de terugkeer zien van Captain Price, inclusief een lading nieuwe content. Ook Call of Duty: Mobile Season 7 zou ergens deze week eigenlijk verschijnen met de nodige updates. Activision heeft nog niet gemeld wanneer het nieuwe seizoen wel van start gaat.

Niet de juiste tijd

De beslissing van Call of Duty is niet uniek in de gamewereld. Ook Sony heeft haar gameplay evenement omtrent de PS5 voorlopig uitgesteld. Deze show zou eigenlijk online plaatsvinden op 4 juni.

Hoewel de fans natuurlijk teleurgesteld zullen zijn over de vertraging, is de beslissing van Activision niet uit de lucht komen vallen. Het zou een domino-effect kunnen hebben voor toekomstige evenementen in de industrie. De coronaviruspandemie heeft er al toe geleid dat veel activiteiten zijn geannuleerd ten gunste van digitale evenementen, maar als de onrust in Amerika en over de hele wereld voortduurt, kunnen de organisatoren ervoor kiezen om hun evenementen verder terug te duwen.

Call of Duty: Warzone, de free-to-play battle royale game heeft vrij recentelijk Duos toegevoegd, een van de meest gevraagde modi. Deze modus speelt hetzelfde als de trios en quads, maar kleinere teams zorgen vaak voor spannendere gevechten, aangezien de kansen op overleven nog kleiner zijn.