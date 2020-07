Nieuw Xiaomi vlaggenschip ondersteunt mogelijk 120W snelladen

Het is wat onder de radar gebleven vooralsnog, maar in 2020 zijn er tal van fabrikanten die werk hebben gemaakt van betere laadsnelheden. Dit jaar verscheen met de Oppo Find X2 Pro het eerste toestel in Europa dat 65W snelladen ondersteunt, maar Xiaomi gaat binnenkort mogelijk de overtreffende trap uitdelen.

Een nieuw Xiaomi-toestel is gespot in een 3C-certificaat. Daarin staat dat de smartphone in kwestie 120W snelladen ondersteunt uit de doos. De output bedraagt 20V met 6A, wat neerkomt op 120W. Op papier kan een accu van 4000mAh binnen 15 minuten volledig opgeladen worden met een 120W lader. Slechts 5 minuten zouden goed genoeg zijn om de batterij voor de helft te vullen.

(Image credit: Whylab(Weibo))

Het Xiaomi-toestel zou op z'n vroegst al in augustus op de markt kunnen verschijnen, inclusief 120W lader in de doos. De Chinese fabrikant is momenteel nog geen grote speler in de snellaadmarkt, maar heeft in 2019 al een 100W snellader getoond. Deze is vrij recent in productie gegaan.

Het modelnummer van de Xiaomi-telefoon is 'M2007J1SC'. Volgens Digital Chat Station gaat het om een vlaggenschip met 5G-ondersteuning. Wellicht dat het de eerste smartphone op de markt is met de nieuwe Snapdragon 865 Plus-processor. \

Enkele weken geleden berichtten we al over het feit dat Xiaomi werkt aan een nieuwe 108MP camera met twee 64MP camera's. Wellicht dat het om hetzelfde toestel gaat.

Moordende concurrentie

Naast Xiaomi zijn ook merken als Oppo, Realme en iQoo bezig met het ontwikkelen van snelladers. Oppo presenteert deze week 's werelds eerste 125W lader, evenals Realme. iQoo, dat momenteel nog geen smartphones verkoopt in de Benelux, heeft al bevestigd in augustus smartphones met 120W Flash Charge te gaan verkopen.

Afgaande op geruchten zal de eerste Xiaomi-telefoon met 120W snellaadondersteuning verschijnen in de Mi Mix-serie of Mi 10S-serie.