Nieuw Xbox Series X gerucht wijst op fors prijskaartje

Het nieuwste Xbox Series X gerucht wijst op een fors prijskaartje in dollars. Mocht het gerucht kloppen, dan gaat de console over de toonbank voor 599 dollar.

De informatie is afkomstig van de Kinda Funny Podcast. Alanah Pearce onthulde daar dat een bron uit de retail haar een berichtje had gestuurd. Daarin zou de de prijs van de te verschijnen Xbox Series X te zien zijn, namelijk 599 dollar. Het gerucht wordt extra kracht bijgezet doordat de juiste releasedatum erbij stond. Je kunt het verhaal van Pearce zelf in de bijbehorende video zien (rond minuut 41).

Zoals Pearce zelf in de video opmerkt, zou de prijs op het scherm van de werknemer wel eens een plaatshouder kunnen zijn. De prijs van 599 dollar werd blijkbaar vermeld in dit naamloze systeem van de detailhandelaar.

Ter vergelijking: de prijs van de Xbox One was 499 dollar toen deze in 2013 werd gelanceerd, net als de Xbox One X in 2016. In de Benelux kon je deze prijs vrijwel letterlijk vertalen naar euro's. Met prijzen die in de loop van de levensduur van deze consoles dalen, verwachten we dat de prijs van de Xbox Series X ergens tussen de 499 en 599 dollar/euro zal landen.

Het wordt waarschijnlijk tijd dat de consolefabrikanten deze informatie gaan openbaren, om zo de verspreiding van geruchten tegen te kunnen gaan.

Wat volgt?

We hoopten eigenlijk dat deze maand al meer informatie naar buiten zou komen over de officiële prijskaartjes van zowel de PS5 als de Xbox Series X. Het heeft er momenteel alle schijn van dat dit aspect zo lang als mogelijk gerekt wordt. De releasedatums zijn eveneens nog onbekend.

September kan voor ons niet snel genoeg komen!