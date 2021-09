Motorola Space Charging: 4 toestellen op afstand draadloos opladen

Motorola heeft zijn nieuwe over-the-air (OTA) draadloze 'Space Charging' getoond in een demovideo. Deze draadloze oplaadtechnologie kan op drie meter afstand tot wel vier toestellen opladen. Hoewel het nog lang niet klaar voor massaproductie is, licht het bedrijf wel al een tipje van de sluier.

Het oplaadstation zelf (althans het prototype in de video) ziet eruit als een router: een grijze, plastic rechthoek op een standaard met blinkende lampjes aan de zijkant, en een Motorola-logo in het midden.

De video laat zien dat het station vier telefoons oplaadt (vermoedelijk uit de Motorola Edge-lijn) op een afstand van een meter, en laat ook het oplaadstation een telefoon op maximaal drie meter zien laden. Of het station meerdere toestellen op die afstand kan opladen is onduidelijk. Volgens Android Central, die de video als eerste vond, lijkt het station een maximale oplaadsnelheid van 5W te hebben.

Dat is een schamele hoeveelheid in vergelijking met andere draadloze opladers op de markt, die zelfs bij betaalbare modellen meer dan 15W leveren. Uiteraard worden die alleen opgeladen als de toestellen direct boven de oplader worden geplaatst. Het is veel gemakkelijker, zij het langzamer, om één station in het midden van een kamer een telefoon in een broekzak of in de hand te laten opladen.

Analyse: op afstand draadloos opladen, is het de toekomst?

De meeste vlaggenschepen ondersteunen vandaag de dag draadloos laden. Het 'draadloze' gedeelte betekent echter dat er niet direct een kabel tussen de smartphone en oplader zit. Je moet de smartphone nog altijd heel dicht bij de draadloze lader houden.

Het voordeel van op afstand draadloos kunnen laden is duidelijk, maar het is momenteel nog onduidelijk hoever we van een werkend eindproduct af zijn. Ook kun je je afvragen hoe 'betaalbaar' deze nieuwe technologie zal zijn. De tijd zal het leren!