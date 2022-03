Motorola Moto G22 is een budgetsmartphone met 50MP-camera

Motorola kondigt zijn nieuwe Moto G22 aan. Het is een budgettoestel met een 50MP-hoofdcamera.

De hoogtepunten van deze smartphone zijn dan ook de camera in combinatie met de prijs. Het toestel is verkrijgbaar vanaf 180 euro en verschijnt op 21 maart in de Benelux.

De Motorola Moto G22 beschikt over een viervoudige camera, waaronder een 50MP-hoofdcamera met een diafragma van f/1.8, een 8MP-groothoeklens (f/2.2), een 2MP-dieptesensor (f/2.4) en een 2MP-macrolens (f/2.4).

(Image credit: Motorola)

De Motorola Moto G22 beschikt daarnaast over een batterij van 5.000mAh. Dat is een flinke accu, hoewel we vaker zulke formaten zien in betaalbare smartphones. De Motorola Moto G22 ondersteunt 15W-laden. Daarnaast heeft de smartphone een selfiecamera van 16 megapixel.

Het display betreft een LCD-scherm van 6,5 inch met een beeldverversing van 90Hz. De resolutie bedraagt 720 x 1.600 pixels. Je hebt verder de keuze uit 64GB of 128GB aan opslag. Ook is er een 3,5 mm-koptelefoonaansluiting aanwezig.

De Moto G22 wordt aangedreven door een MediaTek Helio G37-chipset, die gepaard gaat met 4GB RAM-geheugen. Deze processor behoort tot de low-end-klasse. Het toestel draait op Android 12.

De smartphone beschikt over een microSD-kaartsleuf, een vingerafdrukscanner en een waterafstotende behuizing. De Motorola Moto G22 is beschikbaar in de kleuren Cosmic Black, Iceberg Blue en Pearl White. Er is geen 5G aanwezig.

De Motorola Moto G31. (Image credit: TechRadar)

Analysis: minder goed dan de Moto G31

Als we het hebben over de smartphonereeks van Motorola, lijkt het erop dat de Moto G22 zich onder de Moto G31 bevindt.

Dat toestel kost iets meer maar brengt een scherper display met zich mee. Deze heeft namelijk een resolutie van 1.080 x 2.400 pixels. Bovendien beschikt de Motorola Moto G31 over een snellere Helio G85-chipset.

De smartphone heeft daarnaast een AMOLED-scherm in plaats van LCD. Echter is de verversingssnelheid lager. De Moto G31 heeft wel een 50MP-sensor, alleen maar drie lenzen op de achterkant. De dieptesensor van de Moto G22 ontbreekt, al moeten we zeggen dat 2MP-sensoren vaak meer als opvulling dienen dan dat ze daadwerkelijk iets toevoegen.

Verder lijken de twee smartphones erg op elkaar. Het is dus lastig te stellen welke de betere smartphone voor jou is. Dat hangt uiteraard af van jouw wensen en budget.