Motorola Moto G 5G maakt 5G betaalbaarder dan ooit tevoren

Wie graag al een 5G-smartphone wil om voorbereid te zijn op de komst van het supersnelle netwerk, heeft er nu een betaalbare optie bij gekregen. De nieuwe Motorola Moto G 5G biedt namelijk 5G-ondersteuning en heeft een prijskaartje van minder dan 300 euro. Zijn komst is niet geheel onverwacht, want deze zomer konden we al kennismaken met de Motorola Moto G 5G Plus.

Motorola Moto G 5G prijs en verkoopdatum

We beginnen met het belangrijkste en dat zijn de prijs en verkoopdatum. De Motorola Moto G 5G zal beschikbaar zijn in twee versies: de goedkoopste versie met 4GB RAM en 64GB interne opslag kost 299,99 euro en de duurdere versie met 6GB RAM en 128GB opslag zal 349,99 euro kosten.

Een exacte verkoopdatum is er nog niet, maar we kunnen alvast bevestigen dat de Motorola Moto G 5G eind december beschikbaar zal zijn in Nederland en België. Naar verwachting zal hij in de loop van deze maand als pre-order verschijnen bij verschillende retailers.

Motorola Moto G 5G specificaties

Het design van de Motorola Moto G 5G sluit deels aan bij dat van zijn grote broer en hetzelfde zien we terug bij de specificaties. Achteraan zien we opnieuw een vierkant camerablok en aan de linkerkant de Google Assistant-knop. Vooraan is er nu gekozen voor een centrale punch-hole camera. In tegenstelling tot bij de Moto G 5G Plus krijgen we hier geen display met 90Hz refresh rate, maar de traditionele 60Hz en zit de vingerafdrukscanner achteraan in het Motorola-logo. Het display zelf is nog steeds enorm groot met een formaat van 6,7 inch.

Binnenin vinden we de nieuwe Snapdragon 750G chipset waarmee de gemiddelde gebruiker zeker geen problemen zal ondervinden bij dagelijks gebruik. Achteraan krijgen we nu drie camera’s die stuk voor stuk oude bekenden zijn, namelijk een 48MP-hoofdcamera, 8MP-groothoekcamera en 2MP-macrocamera. Vooraan zit tot slot een 16MP-selfiecamera. Het grootste verschil met de Moto G 5G Plus is dus het ontbreken van een tweede selfiecamera en een dieptesensor achteraan.

Zoals we gewend zijn van Motorola zien we hier een joekel van een batterij met een capaciteit van 5.000mAh en 20W-snelladen. Een mogelijk minpunt is de software, aangezien de Motorola Moto G 5G nog steeds Android 10 heeft, terwijl Android 11 al sinds september beschikbaar is. Voorlopig is er ook geen concrete datum voor die update naar Android 11.

Tot slot zien we tegelijk de Motorola Moto G9 Power. Daar valt vooral de batterij op van maar liefst 6.000mAh waardoor je drie dagen verder zou moeten kunnen zonder opladen. Ook opvallend is het HD-display van 6,8 inch dat dus van lagere kwaliteit is dan het display van de Motorola Moto G8 Power. Ook de Snapdragon 662 chipset is iets trager, maar we krijgen wel een ruime 128GB opslag. Ruimte voor games is er wel, maar met deze processor is gamen echter niet aangeraden.

Achteraan vinden we drie camera’s in een vierkant camerablok. We zien een 64MP-hoofdcamera die we kennen van de Moto G9 Plus, samen met een 2MP-macrocamera en dieptesensor. Vooraan krijgen we een 16MP-selfiecamera in een punch-hole notch. De vingerafdrukscanner zit hier nog steeds op de achterkant en bevat ook het Motorola-logo. De Motorola Moto G9 Power draait daarnaast verrassend genoeg nog Android 10, net zoals de Motorola Moto G8 Power die we in maart van dit jaar al zagen. Hier is er eveneens geen datum beschikbaar voor de update naar Android 11.

Sommige delen van de Motorola Moto G9 Power zijn dus een kleine downgrade, maar zijn prijs is dat ook. De smartphone heeft namelijk een adviesprijs van 199,99 euro en zal vanaf begin december in de winkel liggen in zowel Nederland als België.