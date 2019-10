Moto G8 Plus: uitstekende allrounder steelt de show van nieuw Motorola trio

The Moto G8 Plus

Motorola heeft een drukke dag achter de rug. Onder leiding van moederbedrijf Lenovo zijn er maar liefst drie nieuwe telefoons gepresenteerd: de Moto G8 Plus, Moto E6 Play en de Motorola One Macro.

De Moto G8 Plus is ongetwijfeld het hoogtepunt van het trio. Met een prijs van 269 euro is de opvolger van de Moto G7 Plus behoorlijk scherp geprijsd. Er zijn drie lenzen aanwezig aan de achterzijde, waaronder een 48-megapixellens, een groothoeklens die altijd horizontaal filmt (en die we kennen van de Motorola One Action), een dieptesensor, én het apparaat gebruikt de quad-pixel technologie die we al zagen bij de Motorola One Vision.

De Moto G8 Plus is aan de voorzijde verrijkt met een 25-megapixelfrontcamera. De camera zit verwerkt in een kleine regendrupnotch, waardoor de screen-to-body-ratio behoorlijk hoog is. Er is een 6,3 inch Full HD+-display aanwezig, met een beeldverhouding van 19:9.

De accucapaciteit bedraagt maar liefst 4000 mAh, wat 1000 mAh meer is dan de G7 Plus. De snelle oplaadtechnologie TurboPower blijft behouden. Ook nieuw: een dubbele speaker voor stereogeluid, naar eigen zeggen 50% luidere bas en twee keer zo'n krachtig geluid dan de doorsnee enkele speaker.

Moto E6 Play en Motorola One Macro

Duiken we naar beneden, dan vinden we de budgetoptie van het gepresenteerde trio: de Motorola Moto E6 Play. Met een prijs van 99 euro behoort het apparaat tot een van de goedkoopste toestellen die je op dit moment in huis kunt halen.

De schermgrootte bedraagt 5,5 inch en de resolutie is HD+ met een beeldverhouding van 18:9. De enkele camera aan de achterzijde bedraagt 13 megapixels, en onder de motorkap vinden we 32GB aan intern uitbreidbaar opslaggeheugen terug. De accucapaciteit bedraagt 3000 mAh en de vingerafdrukscanner zit aan de achterzijde. Klinkt allemaal erg basaal, maar daar betaal je dan ook naar.

Als laatste nemen we de Motorola One Macro met je door. Deze telefoon is al een keer uit de doeken gedaan in India, maar Motorola voelde de behoefte om hem ook in andere regio's te presenteren. In de Benelux verschijnt het apparaat voor 199 euro.

De naam is een verwijzing naar de macrolens van de midranger. Deze is in staat om objecten tot wel 5 keer zo dichtbij te fotograferen dan een reguliere lens, met een minimale afstand van 2 centimeter. Naast de macrolens zit er een 13-megapixellens en een dieptesensor verpakt aan de achterzijde.

Andere specificaties zijn: 4GB RAM, een 'AI-chipset' (die slim en batterij-efficiënt moet zijn), een 6,2 inch HD+ display met 18:9 verhouding, 64GB aan opslaggeheugen (uitbreidbaar), én een 4000 mAh batterij met 10W snellaadondersteuning.

Prijs en release

De Motorola Moto G8 Plus is vanaf 14 november te verkrijgen in de winkels. De G8 Plus is te koop in twee kleuren: Cosmic Blue en Crystal Pink. Met zijn adviesprijs van 269 euro zit hij enkele tientjes onder de prijs van zijn voorganger, de Moto G7 Plus.

De Moto E6 Play is enkel verkrijgbaar in de kleur Steel Black en kun je vanaf 2 november in huis halen voor 99,99 euro. De Motorola One Macro heeft net als de G8 Plus twee spetterende kleurversies voor je in petto: Space Blue en Ultra Violet. De adviesprijs bedraagt 199,99 euro en ligt net als de E6 Play vanaf 2 november in de winkels.