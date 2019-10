Motorola One Macro gelanceerd: goedkope macrofotograaf

Motorola breidt de One-serie verder uit met de nieuwe Motorola One Macro.

Nadat we de afgelopen weken enkele keren zijn geconfronteerd met geruchten over de One Macro, lanceert Motorola vandaag met gepaste trots de telefoon. Het toestel beschikt over iets meer budgetfuncties dan we gezien hebben op voorgaande One-telefoons. Net als andere toestellen uit deze reeks is er ook bij de One Macro een unieke feature aanwezig.

Voor de One Macro maakten we kennis met de Motorola One Zoom, en daarvoor zagen de One Action, One Vision én One het levenslicht. Al deze toestellen zijn binnen het tijdsbestek van één maand verschenen.

Wat is de Motorola One Macro?

Net als vrijwel alle Motorola One handsets is de One Macro vernoemd naar zijn camerasysteem: in dit geval is de standout­-feature een macrolens. Deze speciale lens is nog niet eerder verschenen op Motorola-telefoons. Om precies te zijn gaat het over een 2-megapixelmacrosensor.

(Image credit: Motorola)

Een macrolens wordt gebruikt voor het fotograferen van objecten die op centimeters afstand van de lens staan. Dankzij de macrolens lijken deze objecten een stuk groter, én kun je ze wel scherp op de gevoelige plaat vastleggen.

De One Macro is overigens niet de eerste smartphone met deze lens: de Honor 20 Pro lanceerde eerder dit jaar met eenzelfde macrolens, maar net zo populair als de groothoek- en telelens is de macrolens nog zeker niet.

De macrolens wordt bijgestaan door een primaire 13-megapixellens, 2-megapixeldieptesensor, én een 8-megapixelfrontcamera die in de notch verstopt zit.

Een veelzijdige budgetoptie

Er is een Mediatek Helio P70 chipset, 6,2-inch LCD-scherm, 4GB RAM en 64GB opslag aanwezig. De 4000 mAh aan batterijcapaciteit is alleszins redelijk te noemen.

De specificaties zijn zeker niet 'je van het' vergeleken met andere Motorola One-telefoons, maar dat zie je ook terug in de prijs. Op dit moment is de handset is alleen aangekondigd voor India voor 9999 roepie. Dit is omgerekend (met btw) ongeveer 155 euro.

Op 24 oktober vindt de wereldwijde lancering plaats. Dan zal er ook meer duidelijk worden of de Motorola One Macro naar de Benelux komt, en zo ja, met welk prijskaartje dat gepaard gaat.