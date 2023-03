Microsoft’s Bing AI chatbot lijkt nu echt gebruikers weg te kapen bij Google

Microsoft heeft hard zijn best gedaan om de vernieuwde en verbeterde versie van Bing (met AI-ondersteuning) te promoten voor potentiële gebruikers. Het bedrijf zal vast blij zijn met de resultaten van het harde werk (en het enigszins lastigvallen van gebruikers), want het lijkt erop dat Bing nu nieuwe gebruikers erbij krijgt, terwijl Google juist een klein verlies aan gebruikers heeft geleden.

Volgens Reuters , worden de pagina's van Microsoft's Bing ongeveer 16 procent meer bezocht sinds de lancering van de "nieuwe Bing" met ChatGPT. Microsoft bevestigde eerder deze maand dat Bing nu ongeveer 100 miljoen actieve gebruikers heeft bereikt en dat dit aantal waarschijnlijk zal blijven groeien naarmate meer mensen zich op hun gemak gaan voelen bij AI-chatbots of er in ieder geval in aanraking mee gaan komen.

Microsoft lanceerde de verbeterde Bing begin februari en volgens de date zijn de paginabezoeken sindsdien met 15,8 procent gestegen. Dat kan aangeven dat Microsoft poging om wat gebruikers weg te kapen bij Google misschien eindelijk een beetje succesvol wordt en dat Google's dominantie op het gebied van zoekmachines iets wordt verminderd.

Conclusie: Nog niet te hard juichen voor Bing

Reuters gaf ook aan dat de daling in de cijfers van Google maar om 1 procent ging in diezelfde periode waarin Bing zijn stijging zag, dus dat lijkt geen dramatische daling. Toch zal het om een redelijk groot aantal gebruikers gaan gezien de enorme populariteit van Google. Deze trend zien we ook bij mobiele downloads. De Bing-app werd ineens acht keer vaker gedownload dan voor het AI-tijdperk en Google's downloads zijn met 2 procent gedaald.

We zien dus dat er een langzame, kleine verandering is in de verhouding tussen de twee zoekmachines, maar we denken niet dat dit meteen "het einde van Google" betekent. Microsoft zal vast enorm blij zijn met al deze interesse in zijn product. De huidige stand van zaken ziet er toch beter uit dan wanneer het bedrijf irritante (en enigszins zielige) banners in Edge laat zien om je te overtuigen om Chrome niet te downloaden. Microsoft is ook zeker wel tegen een aantal problemen aangelopen met Bing AI, voordat het zo populair werd. We verwachten dus dat Google ook eerst vooral problemen zal ondervinden met zijn eigen AI-chatbot, voordat het bedrijf kan proberen om Bing AI in te halen.