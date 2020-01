Microsoft Surface Pro 8 werkt mogelijk op zonne-energie

Een nieuw patent geeft aan dat Microsoft enkele revolutionaire veranderingen in petto kan hebben voor de Surface Pro 8, met een nieuwe Type Cover die een ingebouwd zonnepaneel zou bevatten.

Zoals Windows Latest aangeeft, werd het patent al in 2018 ingediend en is het net openbaar gemaakt. Microsoft kan dus al een tijdje aan deze technologie denken (en werken) en die zou dan ook zijn weg kunnen vinden naar een toekomstig Surface Pro-apparaat, zoals de Surface Pro 8.

Het patent met als naam "Mobile device cover met geïntegreerd zonnepaneel" toont een apparaat dat veel lijkt op de Surface Pro, met een 'solar cover' die werkt als een standaard. Deze cover is ook uitgerust met een geïntegreerd toetsenbord, net als de Surface Pro's bestaande Type Cover.

Opvallend is dat de achterkant van de nieuwe cover is voorzien van vier zonnepanelen, waarmee het apparaat met een lichtbron kan worden opgeladen.

(Image credit: Microsoft)

Geen wolkje aan de lucht?

Het lijkt er daarnaast op dat de zonnepanelen kunnen werken met kunstmatig licht (zolang het maar in de buurt van de panelen staat), zodat je ze ook binnenshuis of op bewolkte dagen kunt gebruiken.

De cover kan ook worden gebruikt om het toestel op te laden terwijl je het gebruikt. Door de zonnepanelen op de standaard te plaatsen, kunnen ze bijgevolg in een hoek worden geplaatst om zoveel mogelijk licht op te vangen.

Als dit zijn weg vindt naar een toekomstig toestel, zoals de Surface Pro 8, houdt dit in dat je je zelden zorgen hoeft te maken over je batterij als je onderweg bent.

Dat zou een echte doorbraak kunnen zijn en het zal interessant zijn om te zien of Microsoft met succes zonnepanelen kan opnemen in een apparaat zonder afbreuk te doen aan het gewicht of de looks.

Zoals vaak gebeurt bij patenten, zal deze technologie misschien nooit het daglicht zien, maar we zouden hem graag zien in de Surface Pro 8. Het zou tot slot fijn zijn om dit soort innovatie in de Surface Pro te zien. Microsoft gebruikt namelijk al enkele jaren hetzelfde basisrecept voor deze reeks en een frisse wind zou hier absoluut geen kwaad kunnen.