Microsoft Surface Laptop Go 2 gelekt

Microsofts Surface Laptop Go 2 kan op het punt van arriveren staan. Een retailer had kort een winkelpagina voor het apparaat online staan.

The Verge (opens in new tab) spotte een Koreaanse retailer die een productpagina voor de Surface Laptop Go 2 online had staan. Hierop waren onder andere specificaties te zien. De pagina is inmiddels offline gehaald, zoals vaker gebeurt wanneer vergelijkbare leaks worden gepost.

Dit zegt ons voorlopig dat Microsoft binnenkort een opvolger van de laptop kan aankondigen. De productpagina bevatte bovendien een pre-orderpagina voor vanaf 2 juni.

De specificaties, als deze correct zijn, laten zien dat Microsoft heeft gekozen voor een 11e generatie Intel Core i5-CPU (opens in new tab) voor de Go 2, om precies te zijn de Core i5-1135G7. Verdere keuzes zijn 8GB RAM en 256GB opslag.

Ook wordt er genoemd dat dit model een betere webcam bevat, samen met een geclaimde batterijduur van 13,5 uur (wat ietwat meer is dan de 13 uur die bij de eerste Laptop Go werd beloofd).

Analyse: het lijkt erop dat er snel een lancering komt

Buiten de genoemde minimale hardware-aanpassingen om lijkt het design vrijwel hetzelfde te zijn. Daardoor lijkt dit een lichte opfrissing van de Surface Laptop Go. Welbekende geruchtendeler Zac Bowden voorspelde dit niet lang geleden al.

De specificaties kloppen met wat Bowden vermoedde dat we terug gingen zien in de Surface Laptop Go 2, met een topklasse-variant met 8GB RAM en 256GB aan opslag. (De basisversie werd niet geplaatst door de Koreaanse retailer, maar bevat naar verwachting 4GB RAM en 64GB opslag. Prijzen blijven waarschijnlijk hetzelfde als bij Surface Laptop Go, wat betekent dat de startprijs 629 euro is).

De geruchten komen redelijk overeen met deze leak. Een opvolger van de Laptop Go is logisch, gezien de positieve reacties op de laptop. Het lijkt erop dat we de Surface Laptop Go 2 binnenkort onthuld zien worden, met snel de mogelijkheid om deze aan te schaffen als de pre-order-datum die op de website van Koreaanse retailer klopt. Bowden heeft de theorie dat de laptop in juni gaat lanceren.

Mogelijk is er teleurstelling gezien de minimale upgrades. Er bestaat echter geen twijfel dat het upgraden van een 10e generatie Intel CPU naar een 11e generatie de prestaties gaat verbeteren. Dit was een nadeel aan de oorspronkelijke Surface Laptop Go, zoals we dit ook benoemden in onze review. Daarbij mogen we niet klagen als we voor dezelfde prijs deze opvolger kunnen aanschaffen.

Helaas lijkt het erop dat ons verlangen naar een verlicht toetsenbord nog niet wordt gestild, als we althans de productpagina mogen geloven. Hier werd namelijk geen verlicht toetsenbord genoemd.

Houd onze website in de gaten, aangezien mogelijk al heel snel de nieuwe Surface Laptop Go 2 onthuld gaat worden.