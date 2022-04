Microsoft Surface Laptop Go 2 wellicht binnenkort verkrijgbaar

De Microsoft Surface Laptop Go 2 wordt mogelijk in de komende maanden uitgebracht. Recente speculaties lijken hierop te wijzen. Bovendien zijn de geruchten positief over de verkoopprijs, terwijl de geruchten over de upgrades minder spectaculair zijn.

Volgens een bron van Windows Central's Zac Bowden bereidt Microsoft zich voor op de lancering van de Surface Laptop Go 2. De laptop wordt naar verluidt nog in de eerste helft van 2022 verscheept.

Mogelijk verschijnt de opvolger in mei of juni. Bowden vermoedt dat het waarschijnlijk juni wordt. Natuurlijk moet er altijd rekening gehouden worden met een vertraging of uitstelling.

Verder gaan er geruchten dat Microsoft dezelfde prijs aanhoudt voor de opvolger, terwijl de hardware een upgrade krijgt. De Surface Laptop Go 2 start dan vanaf 459 euro voor de basisversie. Ook voor de krachtigere versies blijft de prijs hetzelfde.

Wat kunnen we verwachten van de hardware-upgrades? Bowden vermoedt dat de laptop uitgerust wordt met Intel's 11e generatie silicon (Core i5). De basisversie behoudt de 4GB RAM met 64GB eMMC-opslag.

De twee krachtigere versies zijn volgens Bowden uitgerust met een vingerafdruksensor. Bij beide laptops is voor 8GB RAM gekozen. Daarbovenop komt 128GB of 256GB aan opslag. Het verschil met de basisversie is dat deze versies geen eMMC-opslag bevatten maar een SSD-opslag. Als de prijskaartjes hetzelfde blijven, betaal je 719 euro of 829 euro voor de 128GB- en 256GB-versies.

Analyse: wat niet verkeerd is, verdient een upgrade

Het is positief nieuws dat er mogelijk een nieuwe Surface Laptop Go verschijnt. De originele Surface Laptop Go werd erg enthousiast ontvangen toen deze in oktober 2020 verscheen. Wij waren dan ook erg te spreken over deze laptop, zoals te lezen is in onze review.

Op prestatiegebied waren we wat kritischer bij de originele Surface Laptop Go. Upgraden naar een 12e generatie Core i5-chip (vanaf een 11e generatie) zorgt ongetwijfeld voor een verbeterde gebruikservaring.

Bowden verneemt bovendien van een bron dat de basisversie van de Surface Laptop Go 2 uitgerust wordt met een 128GB SSD. Hierbij is er wel een mogelijkheid dat dit enkel voor de zakelijke versie is. De consumentversie bevat dan alsnog een opslag van 64GB.

Het is misschien geen spectaculaire opvolger, ook omdat er geen geruchten over een verandering aan het design zijn. Hooguit krijgen we meer opties voor kleuren. Toch is het belangrijker dat een opvolger de juiste upgrades bevat.

Wat het uiterlijk van de Surface Laptop Go 2 betreft kennen we ook wel het typisch Engelse gezegde: if it ain't broke, don't fix it. Bowden oppert dat de Surface Laptop Go 2 een verlicht toetsenbord krijgt, wat Microsoft mogelijk wil implementeren. Mocht dit binnen het prijskaartje van de basisversie passen, zien we dit wellicht terug bij de opvolger.