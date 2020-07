Microsoft stopt verkoop Xbox Live Gold jaarabonnementen

Eerder deze maand kwam al naar buiten dat Microsoft is gestopt met het produceren van zowel de Xbox One X- als de Xbox One S-consoles. Dit heeft te maken met de release van de Xbox Series X die nog maar enkele maanden van ons verwijderd is. Een stuk vreemder is dat de implementatie van Xbox Live Gold nu ook uitgefaseerd lijkt te gaan worden.

In een reactie tegenover True Achievements bevestigt de Amerikaanse fabrikant dat het niet meer een jaarabonnement verkoopt voor Xbox Live Gold. In plaats daarvan is het enkel mogelijk om een abonnement voor één of drie maanden aan te schaffen in de webshop.

"Op dit moment heeft Xbox besloten om de 12 maanden Xbox Live Gold SKU te verwijderen uit de Microsoft online Store", aldus een woordvoerder van Microsoft, die verder uitlegt dat "klanten zich nog steeds kunnen aanmelden voor een maand of drie maanden Xbox Live Gold online via de Microsoft Store".

Wat is Microsoft van plan?

Hoewel er geen specifieke reden is opgegeven, kan dit een indicatie zijn dat Microsoft van plan is om haar online diensten eens grondig te gaan verversen voor de nieuwe consolegeneratie. Het heeft er alle schijn van dat tijdens de presentatie van de Xbox Series X er meer informatie naar buiten komt over de toekomstplannen.

Gezien het enorme succes van Xbox Game Pass sluiten we zeker niet uit dat Microsoft Xbox Live Gold op de een of andere manier laat samensmelten met deze functionaliteit. Hierdoor hoeven gamers niet meer twee verschillende diensten aan te schaffen. Op de vraag of dat resulteert in een prijsstijging blijft voorlopig onbeantwoord.

Ook heeft Microsoft nog haar aanstaande gamestreamingdienst, namelijk Project xCloud. Tot dusver zijn er honderden tot duizenden bètatesters voor de dienst bezig. Project xCloud streamt Xbox-games van PC naar mobiele apparaten, zo meldt Xbox-baas Phil Spencer.

We sluiten zeker niet uit dat Microsoft vindt dat het te veel diensten heeft, waardoor er één of meerdere diensten samengevoegd gaan worden. Vooralsnog is het puur speculatie. Linksom of rechtsom heeft de fabrikant in ieder geval bijzonder veel om te presenteren later dit jaar.