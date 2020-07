Xbox Summer Game Fest: 60 speelbare demo's eind juli

Microsoft heeft een nieuwe event aangekondigd wat later deze maand moet plaatsvinden. Het evenement heet Xbox Summer Game Fest en geeft Xbox One-gebruikers de mogelijkheid om per 21 juli tot wel 60 nieuwe demo's te spelen van spellen die binnenkort op de console uitkomen.

In de line-up vind je een aantal toffe indiegames die hun debuut maken, maar ook bijvoorbeeld de nieuwe Destroy All Humans! Remake, waarvan op de E3 2019 al een teaser werd getoond.

Alle demo's zijn volgens Microsoft voor één week gratis verschijnen op het Xbox Dashboard. Vervolgens zullen zij hun weg vinden naar de Xbox Store, of voor altijd verdwenen zijn.

Deze onzekerheid rondom het lot van de demo's moet er volgens Microsoft voor zorgen dat gamers ook echt aan de slag gaan die week met de games waarin ze geïnteresseerd zijn.

E3 maar dan zonder fysieke show

In een bericht over het Xbox Summer Game Fest op Xbox Wire wordt duidelijk dat Microsoft de nadruk wil leggen op games die eigenlijk op de E3 2020 hadden moeten verschijnen. Die gameshow is echter tegengehouden door het coronavirus.

De techgigant meldt verder dat er ook geen grote, complexe demo's verwacht moeten worden; het zijn kleine samples van wat de game zoal te bieden heeft, en kan nog aangepast worden tegen de tijd dat het op de markt komt als volledige game.

Als je niet kunt wachten tot het evenement van later deze maand, dan hebben we goed nieuws: enkele gamedemo's zijn namelijk al via Steam te downloaden, waaronder Cris Tales en Welcome to Elk. Naarmate we steeds dichter bij het Summer Game Fest komen, verwachten we ook meer titels op Steam.